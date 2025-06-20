Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні

На півдні України та на Дніпропетровщині реєструється все більше випадків контакту людей з отруйними павуками. Їхні укуси дуже болючі, а отрута може викликати серйозні алергічні реакції і навіть смерть. Про це УНН повідомляє з посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Деталі

Повідомляється, що зі зміною клімату в Одеський, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях останнім часом все частіше реєструють випадки укусів людей отруйними павуками. Це каракурти, тарантули, жовті павуки Сак, павуки-зебри та інші, раніше не властиві фауні вказаних регіонів павуки.

У червні поточного року до нашої Установи, з метою визначення видового складу отруйного павука, звернулась мешканка нашого міста. Це був каракурт. У Дніпрі, на одному з жилих масивів, побачили павука роду Атипус. У нього великі щелепи. Ці павуки риють нори до 50 см в глибину. Живуть колоніями. Розміри 10-15 мм. Зустрічається два види. Павуки на людей не нападають, лише захищаються. Після покусів може бути алергічна реакція, больові відчуття - зазначили у Дніпропетровському ЦКПХ.

За даними медиків, ці павуки мають отруйні залози у щелепах (хеліцерах). Після укусу відмічаються нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, тремтіння кінцівок.

Каракурт

Це отруйний павук, чорного кольору. Він може прокусити шкіру людини. "Чорна вдова" – друга назва цього отруйного павука. Отрута каракурта у декілька разів сильніша, ніж у тарантула. Вона нейротоксична, впливає на дихальну систему, роботу серця, може бути сильні набряки, також набряк Квінке, різке підвищення температури тіла, біль у м’язах. Під час шлюбного сезону самиці можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

Покуси самиці павука каракурта небезпечні для людини. Розміри її біля 1-3 см. Свої гнізда самиця найчастіше будує на землі. В червні- липні (період їх міграції) до першої половини вересня ці павуки найбільше небезпечні.

Тарантул

Найбільший павук в Україні, належить до родини павуків-вовків через свою волохатість, інша його назва – південноруський тарантул. Має яскраве забарвлення та дуже агресивний характер.

Морфологічними ознаками павука тарантула є: великі розміри тіла до 37 мм, верхня частина його темно-бурого кольору, нижня – чорна. Самиця відкладає від 100 до 400 яєць Деякий час вона носить маленьких павуків на собі або за допомогою тонкого павутиння. Саме в цей час самиця тарантула агресивна. Тарантулів можна зустріти під камінням, у степу, балках, на городах, присадибних ділянках, де вони будують свої нори. В період міграції зростає кількість покусів людей, свійських тварин. Самостійно павуки не нападають, якщо їх не займати. Самці загрози для людей не мають. Укуси павука дуже небезпечні, викликають сильні набряки, запалення, болі, порушення дихання.

Жовтий павук Сак

Місцем розповсюдження жовтих павуків Сак є більшість європейських країн. Карл Кох вперше детально вивчив цього павука у 1839 році. Зараз нараховується біля 193 видів жовтих павуків. На Україні цей вид розповсюджений у південних областях. Павук має невеликі розміри до 10 мм., але він дуже отруйний.

Житло цих павуків схоже на павутинні мішки, які вони ховають під камінням. Дуже рідко їх можна зустріти в оселях людини. Гнізда павуків легко розпізнати по трубкоподібній формі.

Жовтих павуків приваблює запах бензину. Вони також можуть зробити своє мешкання під паливною системою автомобіля, в гаражі та інш. Павуки Сак мандрують автомобілем із однієї країни до іншої. Таким чином і було завезено павука Сак до нашої області кілька років тому. Покуси також дуже небезпечні.

Ангіопа

Це павук–зебра (павук–оса) – індикатор глобального потепління клімату. Якщо раніше його можна було зустріти лише у Криму, то зараз майже по всій Україні – від півдня до північно-західної частини Волинської області.

Його дуже легко визначити по черевцю, розмальованому чорними та жовтими смужками. Самиці досягають до 7 см, самці – значно менших розмірів та не мають яскравого забарвлення.

Павуків-зебр можна зустріти в невеликих рівчаках, присадибних ділянках, городах, кущах малини, смородини, агрусу. При покусах цих павуків відзначаються набряки, нариви, у деяких випадках – некроз тканин, сильні алергічні реакції.

Ерезус чорний

Це рідкісний вид отруйних павуків, якого ще називають "павук-сонечко". У самців червоне черевце з чорними крапками, наче у "божої корівки" , самиця- повністю чорна. Покуси цих павуків викликають потужні алергічні реакції та больові відчуття.

Павук-краб

Він з роду павуків родини павуків-крабів. Коричневе забарвлення, рідко червоне. За поведінкою дуже схожі на квіткових павуків. Укус смертельний до жертви, для людини безпечний, але може викликати алергічні прояви на місці покусів.

Бурий павук-відлюдник

Невеликі за розміром, до 7 мм у довжину, а разом з лапками – до 20 мм. Вони можуть поселятися в будинках, сараях. Укус павука залишається непомітним. Але через кілька годин на місці укуса з’являється пухлина, сильний головний біль, нудота.

Треба пам’ятати, що покуси цих отруйних павуків дуже небезпечні.

Як діяти у разі укусу отруйного павука: