Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23171 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 39685 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 39073 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 32278 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 31067 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 43020 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 97942 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95303 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90916 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94523 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.5м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 34804 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 30773 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 23956 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 21529 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 16994 перегляди
Публікації
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 10895 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 14218 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 23186 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 39711 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 39096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів10:45 • 3324 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 55994 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 78151 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 198793 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 271121 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні

Київ • УНН

 • 392 перегляди

На півдні України та Дніпропетровщині зросла кількість укусів отруйних павуків, таких як каракурти, тарантули та жовті павуки Сак. Їхні укуси викликають сильний біль, судоми, порушення дихання та алергічні реакції, що у рідкісних випадках можуть бути смертельними.

Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні

На півдні України та на Дніпропетровщині реєструється все більше випадків контакту людей з отруйними павуками. Їхні укуси дуже болючі, а отрута може викликати серйозні алергічні реакції і навіть смерть. Про це УНН повідомляє з посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Деталі

Повідомляється, що зі зміною клімату в Одеський, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях останнім часом все частіше реєструють випадки укусів людей отруйними павуками. Це каракурти, тарантули, жовті павуки Сак, павуки-зебри та інші, раніше не властиві фауні вказаних регіонів павуки.

У червні поточного року до нашої Установи, з метою визначення видового складу отруйного павука, звернулась мешканка нашого міста. Це був каракурт. У Дніпрі, на одному з жилих масивів, побачили павука роду Атипус. У нього великі щелепи. Ці павуки риють нори до 50 см в глибину. Живуть колоніями. Розміри 10-15 мм. Зустрічається два види. Павуки на людей не нападають, лише захищаються. Після покусів може бути алергічна реакція, больові відчуття

- зазначили у Дніпропетровському ЦКПХ.

За даними медиків, ці павуки мають отруйні залози у щелепах (хеліцерах). Після укусу відмічаються нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, тремтіння кінцівок.

Каракурт

Це отруйний павук, чорного кольору. Він може прокусити шкіру людини. "Чорна вдова" – друга назва цього отруйного павука. Отрута каракурта у декілька разів сильніша, ніж у тарантула. Вона нейротоксична, впливає на дихальну систему, роботу серця, може бути сильні набряки, також набряк Квінке, різке підвищення температури тіла, біль у м’язах. Під час шлюбного сезону самиці можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

Покуси самиці павука каракурта небезпечні для людини. Розміри її біля 1-3 см. Свої гнізда самиця найчастіше будує на землі. В червні- липні (період їх міграції) до першої половини вересня ці павуки найбільше небезпечні.

Тарантул

Найбільший павук в Україні, належить до родини павуків-вовків через свою волохатість, інша його назва – південноруський тарантул. Має яскраве забарвлення та дуже агресивний характер.

Морфологічними ознаками павука тарантула є: великі розміри тіла до 37 мм, верхня частина його темно-бурого кольору, нижня – чорна. Самиця відкладає від 100 до 400 яєць Деякий час вона носить маленьких павуків на собі або за допомогою тонкого павутиння. Саме в цей час самиця тарантула агресивна. Тарантулів можна зустріти під камінням, у степу, балках, на городах, присадибних ділянках, де вони будують свої нори. В період міграції зростає кількість покусів людей, свійських тварин. Самостійно павуки не нападають, якщо їх не займати. Самці загрози для людей не мають. Укуси павука дуже небезпечні, викликають сильні набряки, запалення, болі, порушення дихання.

Жовтий павук Сак

Місцем розповсюдження жовтих павуків Сак є більшість європейських країн. Карл Кох вперше детально вивчив цього павука у 1839 році. Зараз нараховується біля 193 видів жовтих павуків. На Україні цей вид розповсюджений у південних областях. Павук має невеликі розміри до 10 мм., але він дуже отруйний.

Житло цих павуків схоже на павутинні мішки, які вони ховають під камінням. Дуже рідко їх можна зустріти в оселях людини. Гнізда павуків легко розпізнати по трубкоподібній формі.

Жовтих павуків приваблює запах бензину. Вони також можуть зробити своє мешкання під паливною системою автомобіля, в гаражі та інш. Павуки Сак мандрують автомобілем із однієї країни до іншої. Таким чином і було завезено павука Сак до нашої області кілька років тому. Покуси також дуже небезпечні.

Ангіопа

Це павук–зебра (павук–оса) – індикатор глобального потепління клімату. Якщо раніше його можна було зустріти лише у Криму, то зараз майже по всій Україні – від півдня до північно-західної частини Волинської області.

Його дуже легко визначити по черевцю, розмальованому чорними та жовтими смужками. Самиці досягають до 7 см, самці – значно менших розмірів та не мають яскравого забарвлення.

Павуків-зебр можна зустріти в невеликих рівчаках, присадибних ділянках, городах, кущах малини, смородини, агрусу. При покусах цих павуків відзначаються набряки, нариви, у деяких випадках – некроз тканин, сильні алергічні реакції.

Ерезус чорний

Це рідкісний вид отруйних павуків, якого ще називають "павук-сонечко". У самців червоне черевце з чорними крапками, наче у "божої корівки" , самиця- повністю чорна. Покуси цих павуків викликають потужні алергічні реакції та больові відчуття.

Павук-краб

Він з роду павуків родини павуків-крабів. Коричневе забарвлення, рідко червоне. За поведінкою дуже схожі на квіткових павуків. Укус смертельний до жертви, для людини безпечний, але може викликати алергічні прояви на місці покусів.

Бурий павук-відлюдник

Невеликі за розміром, до 7 мм у довжину, а разом з лапками – до 20 мм. Вони можуть поселятися в будинках, сараях. Укус павука залишається непомітним. Але через кілька годин на місці укуса з’являється пухлина, сильний головний біль, нудота.

Треба пам’ятати, що покуси цих отруйних павуків дуже небезпечні.

Як діяти у разі укусу отруйного павука:

  • не панікувати;
    • пити багато води;
      • прийняти антигістамінний препарат;
        • терміново звернутися до сімейного лікаря для своєчасного призначення симптоматичного лікування.

          Лілія Набока

          Лілія Набока

          Здоров'яПогода та довкілля
          Миколаївська область
          Одеська область
          Дніпропетровська область
          Запорізька область
          Херсонська область
          Україна
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9