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Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные

Киев • УНН

 • 302 просмотра

На юге Украины и Днепропетровщине возросло количество укусов ядовитых пауков, таких как каракурты, тарантулы и желтые пауки Сак. Их укусы вызывают сильную боль, судороги, нарушение дыхания и аллергические реакции, что в редких случаях может быть смертельным.

Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные

На юге Украины и на Днепропетровщине регистрируется все больше случаев контакта людей с ядовитыми пауками. Их укусы очень болезненны, а яд может вызвать серьезные аллергические реакции и даже смерть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Детали

Сообщается, что со сменой климата в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Днепропетровской областях в последнее время все чаще регистрируют случаи укусов людей ядовитыми пауками. Это каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, пауки-зебры и другие, ранее не свойственные фауне указанных регионов пауки.

В июне текущего года в наше Учреждение, с целью определения видового состава ядовитого паука, обратилась жительница нашего города. Это был каракурт. В Днепре, на одном из жилых массивов, увидели паука рода Атипус. У него большие челюсти. Эти пауки роют норы до 50 см в глубину. Живут колониями. Размеры 10-15 мм. Встречается два вида. Пауки на людей не нападают, только защищаются. После укусов может быть аллергическая реакция, болевые ощущения

- отметили в Днепропетровском ЦКПБ.

По данным медиков, эти пауки имеют ядовитые железы в челюстях (хелицерах). После укуса отмечаются невыносимая головная боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы, дрожь конечностей.

Каракурт

Это ядовитый паук, черного цвета. Он может прокусить кожу человека. "Черная вдова" – второе название этого ядовитого паука. Яд каракурта в несколько раз сильнее, чем у тарантула. Он нейротоксичен, влияет на дыхательную систему, работу сердца, могут быть сильные отеки, также отек Квинке, резкое повышение температуры тела, боль в мышцах. Во время брачного сезона самки могут иметь на теле красные пятна, которые затем исчезают.

Укусы самки паука каракурта опасны для человека. Размеры ее около 1-3 см. Свои гнезда самка чаще всего строит на земле. В июне-июле (период их миграции) до первой половины сентября эти пауки наиболее опасны.

Тарантул

Крупнейший паук в Украине, относится к семейству пауков-волков из-за своей волосатости, другое его название – южнорусский тарантул. Имеет яркую окраску и очень агрессивный характер.

Морфологическими признаками паука тарантула являются: большие размеры тела до 37 мм, верхняя часть его темно-бурого цвета, нижняя – черная. Самка откладывает от 100 до 400 яиц. Некоторое время она носит маленьких пауков на себе или с помощью тонкой паутины. Именно в это время самка тарантула агрессивна. Тарантулов можно встретить под камнями, в степи, балках, на огородах, приусадебных участках, где они строят свои норы. В период миграции возрастает количество укусов людей, домашних животных. Самостоятельно пауки не нападают, если их не трогать. Самцы угрозы для людей не имеют. Укусы паука очень опасны, вызывают сильные отеки, воспаление, боли, нарушение дыхания.

Желтый паук Сак

Местом распространения желтых пауков Сак является большинство европейских стран. Карл Кох впервые детально изучил этого паука в 1839 году. Сейчас насчитывается около 193 видов желтых пауков. В Украине этот вид распространен в южных областях. Паук имеет небольшие размеры до 10 мм, но он очень ядовит.

Жилище этих пауков похоже на паутинные мешки, которые они прячут под камнями. Очень редко их можно встретить в жилищах человека. Гнезда пауков легко распознать по трубкообразной форме.

Желтых пауков привлекает запах бензина. Они также могут обустроить свое жилище под топливной системой автомобиля, в гараже и др. Пауки Сак путешествуют на автомобиле из одной страны в другую. Таким образом и был завезен паук Сак в нашу область несколько лет назад. Укусы также очень опасны.

Ангиопа

Это паук-зебра (паук-оса) – индикатор глобального потепления климата. Если раньше его можно было встретить только в Крыму, то сейчас почти по всей Украине – от юга до северо-западной части Волынской области.

Его очень легко определить по брюшку, разрисованному черными и желтыми полосками. Самки достигают до 7 см, самцы – значительно меньших размеров и не имеют яркой окраски.

Пауков-зебр можно встретить в небольших оврагах, приусадебных участках, огородах, кустах малины, смородины, крыжовника. При укусах этих пауков отмечаются отеки, нарывы, в некоторых случаях – некроз тканей, сильные аллергические реакции.

Эрезус черный

Это редкий вид ядовитых пауков, которого еще называют "паук-божья коровка". У самцов красное брюшко с черными точками, как у "божьей коровки", самка - полностью черная. Укусы этих пауков вызывают мощные аллергические реакции и болевые ощущения.

Паук-краб

Он из рода пауков семейства пауков-крабов. Коричневая окраска, редко красная. По поведению очень похожи на цветочных пауков. Укус смертелен для жертвы, для человека безопасен, но может вызвать аллергические проявления на месте укусов.

Бурый паук-отшельник

Небольшие по размеру, до 7 мм в длину, а вместе с лапками – до 20 мм. Они могут поселяться в домах, сараях. Укус паука остается незаметным. Но через несколько часов на месте укуса появляется опухоль, сильная головная боль, тошнота.

Надо помнить, что укусы этих ядовитых пауков очень опасны.

Как действовать в случае укуса ядовитого паука:

  • не паниковать;
    • пить много воды;
      • принять антигистаминный препарат;
        • срочно обратиться к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения.

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          ЗдоровьеПогода и окружающая среда
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