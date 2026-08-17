ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ Городнюк

Участниками ДТП в Киеве, где автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, являются "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

В понедельник, 17 августа, в Голосеевском районе Киева столкнулись два BMW, один автомобиль въехал на террасу заведения и перевернулся.

По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств марки BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся. В настоящее время известно об одном пострадавшем — это 36-летний водитель транспортного средства, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии — сообщили в полиции.

Позже в полиции сообщили, что полицейские предварительно выяснили: 36-летний водитель BMW X3, выезжая со второстепенной дороги на улицу Большую Васильковскую, не выполнил требования дорожных знаков "Уступить дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате удара внедорожник правонарушителя потерял управление и вылетел на летнюю площадку заведения общественного питания. Среди посетителей и прохожих пострадавших нет. Травмировался сам водитель — его в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Пострадавшего проверят на состояние опьянения. Водитель BMW X7 был трезв — сообщили в полиции.

Как сообщили источники УНН, за рулем одного из транспортных средств был Кирилл Островский, которого СМИ называют "смотрящим" за Лукьяновским СИЗО.

В июле 2018 года Островский на бульваре Леси Украинки в Киеве за рулем внедорожника на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего ребенка и пытался скрыться.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины. Позже ему также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.

Островский получил 4,5 года тюрьмы, а затем еще одно подозрение по "антиворовскому закону", однако в 2023 году вышел на свободу под залог. В марте этого года его снова задержали по обвинению в похищении человека и пытках, но через месяц он снова вышел под залог, внеся 400 тыс. гривен.

Кроме того, как сообщают источники УНН, за рулем другого транспортного средства был директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк.

В Киеве BMW въехала в летнюю террасу после столкновения, пострадал водитель