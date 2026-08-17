В Киеве BMW въехала в летнюю террасу после столкновения, пострадал водитель

В Киеве автомобиль въехал в летнюю террасу после столкновения с другой машиной, пострадал водитель. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств марки BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся. В настоящее время известно об одном пострадавшем — это 36-летний водитель транспортного средства, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии", — сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм автопроисшествия.

Масштабное смертельное ДТП в Киеве - 21-летний водитель получил подозрение