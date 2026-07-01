Масштабное смертельное ДТП в Киеве - 21-летний водитель получил подозрение
Киев • УНН
В Киеве 21-летний водитель BMW без прав спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 51-летняя женщина. Ему объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения.
Столичные правоохранители объявили о подозрении в совершении ДТП со смертельным исходом 21-летнему водителю BMW, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Как установило следствие, водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался в попутном направлении во второй полосе движения, а затем допустил еще одно столкновение - с автомобилем Daewoo Lanos. Затем автомобиль BMW, находясь в неуправляемом состоянии, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Hyundai и KIA.
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В результате аварии 51-летняя водительница автомобиля Hyundai погибла на месте происшествия. Также травмы получили 21-летний водитель BMW и его 25-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
Установлено, что 21-летний молодой человек не имел водительского удостоверения. В частности, его проверили на состояние опьянения - он был трезв
Задержанному водителю BMW сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним
Трагедия произошла во вторник, 30 июня, на улице Ивана Выговского в Подольском районе. Тогда погибла женщина, двое пострадавших.