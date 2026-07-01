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Масштабное смертельное ДТП в Киеве - 21-летний водитель получил подозрение

Киев • УНН

 • 2386 просмотра

В Киеве 21-летний водитель BMW без прав спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 51-летняя женщина. Ему объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения.

Масштабное смертельное ДТП в Киеве - 21-летний водитель получил подозрение
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители объявили о подозрении в совершении ДТП со смертельным исходом 21-летнему водителю BMW, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как установило следствие, водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался в попутном направлении во второй полосе движения, а затем допустил еще одно столкновение - с автомобилем Daewoo Lanos. Затем автомобиль BMW, находясь в неуправляемом состоянии, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Hyundai и KIA.

Внимание, фото 18+!!!

В результате аварии 51-летняя водительница автомобиля Hyundai погибла на месте происшествия. Также травмы получили 21-летний водитель BMW и его 25-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Установлено, что 21-летний молодой человек не имел водительского удостоверения. В частности, его проверили на состояние опьянения - он был трезв

- сообщили в полиции.

Задержанному водителю BMW сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним

Трагедия произошла во вторник, 30 июня, на улице Ивана Выговского в Подольском районе. Тогда погибла женщина, двое пострадавших.

Евгений Устименко

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