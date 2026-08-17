У Києві BMW в'їхала в літню терасу після зіткнення, постраждав водій
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва зіткнулися два BMW, одна автівка в'їхала в терасу закладу та перекинулась. 36-річного водія госпіталізували, поліція встановлює обставини.
У Києві автомобіль в'їхав в літню терасу після зіткнення з іншим авто, постраждав водій, Поліція з’ясовує обставини ДТП, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.
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Автопригода сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі.
"За попередніми даними, відбулося зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась. На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані", - повідомили у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм автопригоди.
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