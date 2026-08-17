ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Городнюк

Учасниками ДТП у Києві, де автівка влетіла у літній майданчик кафе є "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

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У понеділок, 17 серпня, у Голосіївському районі Києва зіткнулися два BMW, одна автівка в'їхала в терасу закладу та перекинулась.

За попередніми даними, відбулося зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась. На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані - повідомили у поліції.

Згодом у поліції повідомили, що поліцейські попередньо з’ясували, що 36-річний керманич BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", у результаті чого зіткнувся із BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

Унаслідок удару позашляховик правопорушника втратив керування та вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування. Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає. Травмувався сам водій - його у задовільному стані госпіталізували. Постраждалого буде перевірено на стан спʼяніння. Водій BMW X7 був тверезий - повідомили у поліції.

Як повідомили джерела УНН, за кермом одного з транспортних засобів був Кирило Островський, якого ЗМІ називають "смотрящим" за Лук'янівським СІЗО.

У липні 2018 року Островський на бульварі Лесі Українки у Києві за кермом позашляховика на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину і намагався втекти.

Йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") КК України. Пізніше йому також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України.

Островський отримав 4,5 року тюрми, а потім ще одну підозру за "антиворовським законом", однак у 2023 році вийшов на свободу під заставу. У березні цього року його знову затримали за обвинуваченням у викраденні людини та катуваннях, але через місяць він знову вийшов під заставу, внісши 400 тис. гривень.

Окрім того, як повідомляють джерела УНН, за кермом іншого транспортного засобу був директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк.

У Києві BMW в'їхала в літню терасу після зіткнення, постраждав водій