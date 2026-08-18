В москве произошёл блэкаут из-за "хлопка" на подстанции

В некоторых районах столицы рф наступил блэкаут, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Блэкаут наступил в некоторых районах москвы. Предварительно, произошел хлопок на электроподстанции на улице Вавилова - говорится в сообщении.

По данным 112, на ближайших станциях метро нет света. Там не работают эскалаторы. Также нет света в торговых центрах: «Ереван Плаза», «Гагаринский» и т. д.

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