В москве произошёл блэкаут из-за "хлопка" на подстанции
Киев • УНН
В некоторых районах москвы исчез свет из-за хлопка на электроподстанции на улице Вавилова. В метро не работают эскалаторы, а в торговых центрах также отсутствует электроснабжение.
В некоторых районах столицы рф наступил блэкаут, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
Блэкаут наступил в некоторых районах москвы. Предварительно, произошел хлопок на электроподстанции на улице Вавилова
По данным 112, на ближайших станциях метро нет света. Там не работают эскалаторы. Также нет света в торговых центрах: «Ереван Плаза», «Гагаринский» и т. д.
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