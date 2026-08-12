Атака беспилотников остановила работу крупнейшего в россии нефтехимического комплекса — Reuters
Киев • УНН
Завод "ЗапСибНефтехим" в Тобольске приостановил работу из-за атаки беспилотников. Пожар подтвердил губернатор, но компания "Сибур" не комментирует.
Российский нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, что в Тюменской области на западе Сибири, после атаки дронов прекратил работу. Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Один из источников агентства отметил, что объект прекратил работу на неопределённый срок, "пока продолжается оценка масштабов повреждений и их последствий".
Губернатор региона Александр Моор заявил в понедельник, что на промышленном объекте в Тюменской области в результате атаки беспилотника произошёл пожар, однако не назвал, о каком именно объекте идёт речь.
Компания "Сибур" отказалась комментировать запрос Reuters.
11 августа на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (SPIMEX) не выставили на продажу никаких объёмов сжиженного газа для отгрузки с пункта загрузки в Тобольске. С этого пункта регулярно продавалось около 4000 метрических тонн технической смеси пропана и бутана (СПБ) в сутки.
По данным источников, "ЗапСибНефтехим" в Тобольске производит около 6 миллионов тонн сырья в год, что составляет примерно 40% от общего объёма производства технической смеси бутана и пропана в России.
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