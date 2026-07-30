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В Киеве дотла сгорел рынок после российской атаки, есть пострадавшие и погибший

Киев • УНН

 • 42896 просмотра

В результате российской атаки на Киев дотла сгорел рынок в Оболонском районе, один человек погиб в Святошинском районе. Еще двое людей пострадали, продолжается ликвидация пожара.

В Киеве дотла сгорел рынок после российской атаки, есть пострадавшие и погибший
Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

В результате российской атаки на Киев в столице полностью сгорел рынок, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, пожары возникли в двух районах города.

В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. В результате пожара пострадал один человек.

В Святошинском районе из-за российского удара возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тело погибшего.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN  

Также в этом районе пострадал мужчина, которого госпитализировали.

Кроме того, спасатели продолжают ликвидировать пожар в пятиэтажном нежилом здании.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистикой, есть попадания и пожары30.07.26, 02:31 • 39666 просмотров

Степан Гафтко

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