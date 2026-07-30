В Киеве дотла сгорел рынок после российской атаки, есть пострадавшие и погибший
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев дотла сгорел рынок в Оболонском районе, один человек погиб в Святошинском районе. Еще двое людей пострадали, продолжается ликвидация пожара.
В результате российской атаки на Киев в столице полностью сгорел рынок, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, пожары возникли в двух районах города.
В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. В результате пожара пострадал один человек.
В Святошинском районе из-за российского удара возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тело погибшего.
Также в этом районе пострадал мужчина, которого госпитализировали.
Кроме того, спасатели продолжают ликвидировать пожар в пятиэтажном нежилом здании.
На местах работают все необходимые экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистикой, есть попадания и пожары30.07.26, 02:31 • 39666 просмотров