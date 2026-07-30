Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф

Фото: Onet Wiadomości

Польские службы "работают в экстремальных условиях на рапсовом поле в Люблинском воеводстве, где разбился "военный летательный объект", Украина хочет помочь в расследовании, сообщил во время пресс-конференции окружной прокурор в Люблине Гжегож Трусевич, раскрыв новые подробности: кратер имеет глубину более 5 метров, а обломки летательного аппарата разбросаны в радиусе 200 метров, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

Детали

Службы были оповещены после мощного взрыва, который заставил местных жителей встать на ноги. Полиция первой прибыла на место происшествия и охраняла территорию. На месте аварии образовался кратер диаметром примерно 10 метров и глубиной не менее 5 метров.

В настоящее время на месте происшествия работают около 100 офицеров, включая полицейских и военных, а операцию непосредственно контролируют четыре военных прокурора. Для помощи также было привлечено пятьдесят солдат Сил территориальной обороны, которые прочесывают нескошенное рапсовое поле в поисках любых доказательств.

Прокурор признал, что найденные фрагменты имеют "определенные эмблемы и надписи", но детальный анализ их придется отложить, пока все фрагменты не будут извлечены из кратера. "Их довольно много, но трудно определить точное количество из-за густой растительности", – объясняет районный прокурор в Люблине.

В настоящее время местность картографируется с помощью дронов, что позволит точно зафиксировать все следы с воздуха. Польские власти также используют специализированное оборудование для обнаружения электроники и взрывчатки. Хотя прокуратура уже знает вероятное направление, откуда прилетел объект, она пока воздерживается от официального подтверждения.

В Польше показали кратер от взрыва после залета ракеты во время атаки рф на Украину

Как отмечается, украинская сторона подала официальный запрос, чтобы было предоставлено разрешение ее экспертам осмотреть место. Украинцы утверждают, что как эксперты они в настоящее время имеют наибольший опыт в выявлении этого типа военных объектов.

Министерство юстиции Польши рассматривает этот запрос с процессуальной точки зрения.

"Мы получили официальный запрос от украинской стороны о содействии в проведении этой проверки, поскольку именно эти эксперты имеют наибольший опыт работы с такими типами инцидентов. В настоящее время запрос рассматривается, и возможно, что они приедут на место происшествия и помогут – вместе с польскими службами – идентифицировать объект, который попал в польское воздушное пространство", – пояснил прокурор Трусевич, которого цитирует WP Wiadomości.

"Это касается, прежде всего, экспертов, которые помогут нам определить, с чем мы имеем дело, прежде чем расследование начнут специализированные лаборатории в Польше", – указал Трусевич.

Он пояснил, что расследование проводится по статье 173 Уголовного кодекса в связи с авиационным законодательством. Расследование касается причинения авиакатастрофы, преступления, наказуемого до 10 лет лишения свободы.

Службы спешат завершить работу из-за жары. "Мы хотели бы завершить эти мероприятия как можно быстрее, чтобы избежать задержания офицеров в таких погодных условиях", – подчеркнул прокурор, добавляя, что, несмотря на серьезность ситуации, район сейчас полностью безопасен для жителей.

Туск о залете ракеты: все указывает на российскую Х-101, Польша была готова ее сбить