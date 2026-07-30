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Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф

Киев • УНН

 • 18238 просмотра

В Люблинском воеводстве на рапсовом поле разбился военный летательный объект, образовав кратер глубиной более 5 метров. Украина подала запрос на участие своих экспертов в расследовании, которое ведется по статье об авиакатастрофе.

Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф
Фото: Onet Wiadomości

Польские службы "работают в экстремальных условиях на рапсовом поле в Люблинском воеводстве, где разбился "военный летательный объект", Украина хочет помочь в расследовании, сообщил во время пресс-конференции окружной прокурор в Люблине Гжегож Трусевич, раскрыв новые подробности: кратер имеет глубину более 5 метров, а обломки летательного аппарата разбросаны в радиусе 200 метров, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.  

Детали

Службы были оповещены после мощного взрыва, который заставил местных жителей встать на ноги. Полиция первой прибыла на место происшествия и охраняла территорию. На месте аварии образовался кратер диаметром примерно 10 метров и глубиной не менее 5 метров.

В настоящее время на месте происшествия работают около 100 офицеров, включая полицейских и военных, а операцию непосредственно контролируют четыре военных прокурора. Для помощи также было привлечено пятьдесят солдат Сил территориальной обороны, которые прочесывают нескошенное рапсовое поле в поисках любых доказательств. 

Прокурор признал, что найденные фрагменты имеют "определенные эмблемы и надписи", но детальный анализ их придется отложить, пока все фрагменты не будут извлечены из кратера. "Их довольно много, но трудно определить точное количество из-за густой растительности", – объясняет районный прокурор в Люблине.

В настоящее время местность картографируется с помощью дронов, что позволит точно зафиксировать все следы с воздуха. Польские власти также используют специализированное оборудование для обнаружения электроники и взрывчатки. Хотя прокуратура уже знает вероятное направление, откуда прилетел объект, она пока воздерживается от официального подтверждения.

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Как отмечается, украинская сторона подала официальный запрос, чтобы было предоставлено разрешение ее экспертам осмотреть место. Украинцы утверждают, что как эксперты они в настоящее время имеют наибольший опыт в выявлении этого типа военных объектов.

Министерство юстиции Польши рассматривает этот запрос с процессуальной точки зрения.

"Мы получили официальный запрос от украинской стороны о содействии в проведении этой проверки, поскольку именно эти эксперты имеют наибольший опыт работы с такими типами инцидентов. В настоящее время запрос рассматривается, и возможно, что они приедут на место происшествия и помогут – вместе с польскими службами – идентифицировать объект, который попал в польское воздушное пространство", – пояснил прокурор Трусевич, которого цитирует WP Wiadomości.

"Это касается, прежде всего, экспертов, которые помогут нам определить, с чем мы имеем дело, прежде чем расследование начнут специализированные лаборатории в Польше", – указал Трусевич.

Он пояснил, что расследование проводится по статье 173 Уголовного кодекса в связи с авиационным законодательством. Расследование касается причинения авиакатастрофы, преступления, наказуемого до 10 лет лишения свободы.

Службы спешат завершить работу из-за жары. "Мы хотели бы завершить эти мероприятия как можно быстрее, чтобы избежать задержания офицеров в таких погодных условиях", – подчеркнул прокурор, добавляя, что, несмотря на серьезность ситуации, район сейчас полностью безопасен для жителей.

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Юлия Шрамко

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