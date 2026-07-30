Российская ракета Х-101 залетела в Польшу во время массированного удара рф по Украине - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки, пишет УНН.

Ночью российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши в рамках массированного удара россии по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО. Это еще одна четкая демонстрация того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущным и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества - написал Сибига.

Всего, указал он, 74 ракеты, многие из которых баллистические, и сотни беспилотников были направлены на Украину. "Военный преступник путин продолжает вести войну против женщин и детей. Родители и трое детей погибли в Днепропетровской области в результате прямого ракетного удара по обычному дому. Еще двое детей были спасены из-под завалов. Еще одна ракета разрушила жилые дома во Львове, ранив десятки людей, включая детей. Также повреждены два детских сада и школа. Спасательные операции продолжаются, - отметил Сибига. - Есть пострадавшие среди гражданского населения в Киевской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и других областях. В результате этого удара по всей стране погибли по меньшей мере 8 человек, а десятки получили ранения".

"Террор путина четко демонстрирует, что необходимость усиления баллистической защиты для Украины и всей Европы является срочной. Каждое решение о дополнительных возможностях противовоздушной обороны для Украины сейчас должно быть принято без промедления, а все соглашения о дополнительных ракетах-перехватчиках должны быть реализованы как можно быстрее", - подчеркнул глава МИД.

Российское ракетное вторжение в Польшу также служит напоминанием о том, что для наших двух стран нет ничего более срочного, чем противодействие нашему общему, вековому врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших стран. Все остальные разногласия должны быть отложены во время этой жестокой войны. Нашим главным приоритетом должна быть наша общая безопасность. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки - указал Сибига.

И подчеркнул:

Мы призываем к решительной международной реакции, усилению поддержки Украины и усилению давления на агрессора. Цена продолжения этой войны для путина должна значительно превышать цену ее прекращения

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