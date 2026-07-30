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Количество пострадавших во Львове от ракетной атаки рф возросло до 34

Киев • УНН

 • 14232 просмотра

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 34 пострадавших в результате ракетной атаки рф. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Количество пострадавших во Львове от ракетной атаки рф возросло до 34

Во Львове в результате ракетной атаки рф уже 34 пострадавших, сообщил в четвер глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.  

34 пострадавших во Львове на данный момент. Поисково-спасательные работы продолжаются

- написал глава ОВА.

Во Львове из-под завалов пятиэтажки после атаки рф спасли 9 человек, под завалами могут находиться еще трое30.07.26, 09:42 • 4481 просмотр

Напомним

Ранее было известно о 31 пострадавшем во Львове.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Школа
Взрывы
Эвакуация
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Львов