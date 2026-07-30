Количество пострадавших во Львове от ракетной атаки рф возросло до 34

Во Львове в результате ракетной атаки рф уже 34 пострадавших, сообщил в четвер глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

34 пострадавших во Львове на данный момент. Поисково-спасательные работы продолжаются - написал глава ОВА.

Во Львове из-под завалов пятиэтажки после атаки рф спасли 9 человек, под завалами могут находиться еще трое

Напомним

Ранее было известно о 31 пострадавшем во Львове.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.