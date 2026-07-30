Во Львове из-под завалов пятиэтажки после атаки рф спасли 9 человек, под завалами могут находиться еще трое
Киев • УНН
Из-под завалов поврежденной ударом РФ пятиэтажки во Львове спасли девять человек. Количество пострадавших возросло до 31, среди них трое детей, поисково-спасательная операция продолжается.
Из-под завалов повреждённого ударом рф пятиэтажного дома во Львове удалось деблокировать девять человек, под завалами могут находиться ещё трое, в городе уже 31 пострадавший, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.
Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей и помощи неравнодушных львовян, из-под завалов пятиэтажки во Львове удалось деблокировать девять человек. Большинство из них госпитализированы. К счастью, критических ранений нет
Как уточнил мэр Львова Андрей Садовый, "на Патона продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов эвакуировали пожилую женщину. Она жива. Двое человек считаются пропавшими".
"Самое важное на данный момент: двое человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. 23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице. Один человек — в тяжёлом состоянии. Повреждён 21 дом, а также два детских сада и школа. На улице Выговского боевую часть ракеты, которая не взорвалась, уже обезвредили. (...) Предварительная стоимость ликвидации последствий - десятки миллионов гривен", - указал Садовый.
Количество травмированных в результате вражеского ракетного удара по Львову возросло до 31. Среди них – трое детей
По предварительной информации, указал Козицкий, самой старшей пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.
"Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться ещё трое человек", - указал глава ОВА.
Напомним
Ранее было известно о 30 пострадавших во Львове.
Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из повреждённой пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.
Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.