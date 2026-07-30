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Во Львове из-под завалов пятиэтажки после атаки рф спасли 9 человек, под завалами могут находиться еще трое

Киев • УНН

 • 4481 просмотра

Из-под завалов поврежденной ударом РФ пятиэтажки во Львове спасли девять человек. Количество пострадавших возросло до 31, среди них трое детей, поисково-спасательная операция продолжается.

Во Львове из-под завалов пятиэтажки после атаки рф спасли 9 человек, под завалами могут находиться еще трое

Из-под завалов повреждённого ударом рф пятиэтажного дома во Львове удалось деблокировать девять человек, под завалами могут находиться ещё трое, в городе уже 31 пострадавший, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.    

Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей и помощи неравнодушных львовян, из-под завалов пятиэтажки во Львове удалось деблокировать девять человек. Большинство из них госпитализированы. К счастью, критических ранений нет

- сообщил Козицкий.

Как уточнил мэр Львова Андрей Садовый, "на Патона продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов эвакуировали пожилую женщину. Она жива. Двое человек считаются пропавшими".

"Самое важное на данный момент: двое человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. 23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице. Один человек — в тяжёлом состоянии. Повреждён 21 дом, а также два детских сада и школа. На улице Выговского боевую часть ракеты, которая не взорвалась, уже обезвредили. (...) Предварительная стоимость ликвидации последствий - десятки миллионов гривен", - указал Садовый.

Количество травмированных в результате вражеского ракетного удара по Львову возросло до 31. Среди них – трое детей

- добавил Козицкий.

По предварительной информации, указал Козицкий, самой старшей пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться ещё трое человек", - указал глава ОВА.

Напомним

Ранее было известно о 30 пострадавших во Львове.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из повреждённой пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

Юлия Шрамко

Война в Украине
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Война в Украине
Андрей Садовый
Львов