Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф Лавру
Киев • УНН
Американская блогерша Лора Лумер и Сергей Кислица осмотрели повреждения Киево-Печерской лавры после удара рф. Кислица назвал визит мощным опытом.
Американская блогерша Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, и первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица посетили Киево-Печерскую лавру, чтобы увидеть повреждения после путинского дронового удара по этой православной святыне, пишет УНН со ссылкой на ОП.
Фотографии с Лумер с места опубликовал Кислица в X.
"Было интересно сесть и пообщаться с Лорой Лумер, а затем в среду посетить Киево-Печерскую лавру. Увидеть впервые, а для меня в очередной раз, как путин нанес дроновый удар по сердцу христианства, – это очень мощный и трогательный опыт. Спасибо, Лора Лумер, за то, что проявила инициативу и поехала в Украину", - указал Кислица.
"Нужно иметь мужество, чтобы приехать в Украину и не дать себя остановить российской пропаганде или сиренам воздушной тревоги. Благодарим, Лора", - отметили в Офисе Президента.
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