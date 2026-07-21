Американская блогерша Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, посетила поврежденный ударами России McDonald’s на Лукьяновке в Киеве. Об этом блогерша сообщила в соцсети X, передает УНН.

Россия нацеливается на американские предприятия в Киеве: культовый "Макдональдс" выдерживает неоднократные удары российских баллистических ракет, что свидетельствует о пренебрежении России к Америке. 3 дня назад Россия выпустила 40 баллистических ракет по Киеву, попав в гражданские районы украинской столицы и старейший "Макдональдс" в Украине, что подчеркивает человеческие и символические потери от войны, которую ведет Москва

Она отметила, что "Макдональдс" является одним из самых узнаваемых американских брендов в мире, который стал символом американского предпринимательства, быстрого обслуживания и культуры потребления.

Его золотые арки являются постсоветским символом открытости и интеграции Украины в западный мир. В противовес этому, "Макдональдс" больше не работает под своим названием в России после выхода с рынка в 2022 году на фоне американских санкций и широкого осуждения российского вторжения в Украину. По всей Украине американские и западные компании, а также бесчисленные местные предприятия получили повреждения или были уничтожены в результате российских ударов по городам, расположенным далеко от линии фронта. Торговые центры, супермаркеты, офисы и рестораны оказались под перекрестным огнем российских баллистических ракет, дронов и планирующих бомб, направленных против гражданской инфраструктуры

По ее словам, атаки на обычные места скопления людей, где семьи питаются, студенты встречаются, а работники быстро перекусывают, несут четкий сигнал.

Россия не является союзником США или Запада. Нанося удары по символам западного присутствия и нормальной гражданской жизни, а также обстреливая американские предприятия, Москва демонстрирует пренебрежение к самой идее процветающей, западноориентированной Украины. Стойкость украинцев остается несокрушимой, и именно это я заметил на второй день своего пребывания в Украине. Несмотря на непрерывные атаки, украинский народ решительно настроен продолжать жить своей жизнью. "Макдональдс" в Украине подает бургеры под вывеской, покореженной прошлыми взрывами, и это ежедневное напоминание о том, что жизнь и предприятия, вдохновленные американскими образцами, продолжают существовать среди руин и разрушений, вызванных Россией. Это также напоминание о том, что Россия стремится уничтожить американские предприятия