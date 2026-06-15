В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии

Европейский Союз принял так называемый "мини-пакет" санкций против россии в рамках санкционного режима за агрессивную войну рф против Украины, новые ограничения со стороны ЕС направлены против энергетических доходов, военно-промышленного комплекса, а также против пропаганды и нарушений прав человека, сообщили в Совете ЕС в понедельник, пишет УНН.

Совет ЕС сегодня принял ряд ограничительных мер для борьбы с агрессивной войной россии против Украины, ее гибридной деятельностью и систематическим игнорированием международного права, включая права человека. Пакет дополнительных перечней состоит в общей сложности из 34 физических лиц и 47 организаций - сообщили в евроинституте.

Эти меры, как указано, "еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят энергетические доходы россии, нацелившись на экосистему ее "теневого флота", пресекут гибридные угрозы и распространение российской государственной пропаганды, оправдывающей ее агрессивную войну, и разоблачат систематические репрессии и нарушения прав человека в россии, а также неоднократное игнорирование страной Конвенции о запрещении химического оружия".

"Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на россию, чтобы она прекратила войну. Эти меры бьют в самое сердце российского военно-промышленного комплекса, ее "теневого флота" и сетей, подпитывающих гибридные атаки москвы против Европы. Параллельно продолжается работа над более широким 21-м пакетом санкций. Каждая мера сужает пространство для маневра россии. И цифры говорят сами за себя. Западные санкции уже стоили россии примерно от 1 до 1,3 триллиона евро. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики россии", - прокомментировала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Военно-промышленный комплекс россии

"Ввиду продолжения и эскалации агрессии российской федерации против Украины, которая продолжает наносить огромные страдания гражданскому населению, ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 лиц и 21 организации, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс и его партнеров в третьих странах", - говорится в сообщении.

Эти меры, как указано, "направлены против нескольких производителей и поставщиков беспилотников и другого военного оборудования для российских вооруженных сил для использования в агрессивной войне против Украины, включая АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", основанное российской государственной корпорацией по космической деятельности "роскосмос", ООО "Рустакт", ООО "АСФПВ", ООО "ИОНОС" и китайскую компанию Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company – одного из крупнейших производителей и дистрибьюторов смазочных добавок в Китае, – а также военно-инновационный технополис "ЭРА" (ERA Military Innovation Technopolis) и Фонд перспективных исследований, оба созданные правительством российской федерации для разработки передовых беспилотных систем военного назначения".

Экосистема теневого флота россии

"Доходы от энергетики продолжают обеспечивать спасательный круг для экономики россии, находящейся в трудном положении. Сегодняшний пакет включает перечень двух лиц – Тахира Гараева и Константина Рогача – и 24 организаций, связанных с поставками и экспортом нефти или нефтепродуктов из россии, в частности через "теневой флот" россии, инструмент, предназначенный для обхода санкций ЕС и представляющий угрозу безопасности на море и окружающей среде", - сказано в сообщении.

Как отмечается, эти санкционные списки расширяются на ""Лукойл-Западная Сибирь" (Lukoil-Western Siberia) и многочисленные компании, базирующиеся в россии, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге".

Незаконная аннексия россией Крыма и города Севастополя

"После ежегодного обзора Совет ЕС также решил возобновить ограничительные меры, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя российской федерацией, и продлить эти меры до 23 июня 2027 года", - говорится в сообщении.

ЕС, как подчеркивается, "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя российской федерацией как нарушение международного права".

В ЕС дали зеленый свет новому "мини-пакету" санкций против рф