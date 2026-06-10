В ЕС дали зеленый свет новому "мини-пакету" санкций против рф

В Европейском Союзе послы стран блока дали зеленый свет очередным санкциям против рф, в том числе новому санкционному "мини-пакету" и продлению ограничений по Крыму, сообщил в среду редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Детали

"Послы ЕС сегодня одобрили ряд санкций против россии: "мини-пакет" внесения в черный список - 9 человек и 45 организаций; 10 человек и 1 организация за дестабилизирующую деятельность в ЕС; 15 человек и 1 организация за нарушения прав человека; продление на 1 год запрета на инвестиции в Крым с 2014 года", - написал Йозвяк.

Дополнение

Накануне ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат.

ЕС планирует запрет на въезд российским военным