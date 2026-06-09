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ЕС планирует запрет на въезд российским военным

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Еврокомиссия планирует запретить въезд в ЕС всем российским военным в новом пакете санкций. Украинские судебные приговоры станут доказательной базой для ограничений.

ЕС планирует запрет на въезд российским военным

Европейская комиссия официально представила 21-й пакет санкций ЕС против рф. Впервые санкционный пакет содержит запрет на въезд в страны Евросоюза всем, кто служил в российской армии с начала войны в Украине. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня, пишет УНН.

Я также хочу упомянуть один ключевой момент этого нового аспекта. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в российских вооруженных силах с начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для любого, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот так просто

По состоянию на 2025 год, на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных зонах находилось, по разным оценкам, от 620 до 710 тысяч российских военных. Штатная численность российской армии может насчитывать около 2,3 млн человек.

Ежедневно российские военные вовлечены в совершение агрессии против Украины. По состоянию на май 2026 года, по информации, обнародованной Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, было зафиксировано более 256 тысяч преступлений, связанных с агрессией рф. Украинская сторона принимает все необходимые меры для привлечения преступников к ответственности. Одним из механизмов, в случаях когда физически невозможно посадить обвиняемого на скамью подсудимых, стали заочные приговоры. Как пояснил Руслан Кравченко, это не символические решения, а правовой фундамент для будущих арестов, конфискаций, международного преследования и реального исполнения наказания, когда лицо станет доступным для правосудия. Следует отметить, что такие приговоры как раз и могут служить подтверждением для европейских партнеров, что то или иное лицо служило в российской армии и участвовало в вооруженной агрессии против Украины, совершало военные преступления.

"По состоянию на февраль 2026 года в Украине за военные преступления заочно осуждено 240 человек. Всего о подозрении сообщено более 1100 лицам, обвинительные акты в отношении 800 человек уже направлены в суд", - сообщал Кравченко.

Национальный приговор является основанием для международного розыска, инициирования экстрадиционных процедур, ограничения передвижения лица и блокирования его финансовых операций. Для государств-партнеров наличие судебного решения существенно усиливает позицию Украины, подчеркнул Генпрокурор.

По его словам, параллельно действуют международные механизмы. Международный уголовный суд выдал ордера на арест шести представителей высшего военно-политического руководства рф. Формируется многоуровневая система ответственности − национальная и международная.

Евгений Царенко

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