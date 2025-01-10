Експерт спрогнозував, на скільки впаде гривня до кінця року
Київ • УНН
Економісти прогнозують зростання курсу долара до 47,5 гривень до кінця 2025 року. На це вплинуть військові дії, скорочення експорту та масове закриття ФОПів в Україні.
Економіст Олег Пендзин поділився прогнозом щодо курсу гривні на 2025 рік, передає УНН. За його словами, якщо не відбудеться значних економічних потрясінь або так званих "чорних лебедів", курс гривні до долара може зрости до 47,5 до кінця року.
Я неодноразово прогнозував, що Новий рік ми зустрінемо з курсом 42+. Так і сталося. У державному бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс 45 гривень за долар. Це означає, що до кінця року ми можемо побачити курс на рівні 47+, можливо, 47,5
Він додав, що ці показники відповідають бюджетним прогнозам і, ймовірно, будуть забезпечені. За словами експерта, Національний банк України залишається ключовим гравцем на валютному ринку, оскільки є фактично єдиним продавцем валюти. Це дозволяє підтримувати стабільність курсу, якщо не відбудеться непередбачуваних ситуацій.
Додамо
Фінансова експертка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозує курс гривні до долара на рівні 45-47 гривень у 2025 році.
За її словами, на вартість валюти вплинуть такі чинники: військові дії, скорочення експорту та триваюче зростання собівартості виробництва.
Окрім того, тиск на гривню посилюватиме закриття бізнесу та податкове навантаження. Олена Сосєдка нагадала, що, за офіційними даними, у 2023 році в Україні закрилися близько 162 тисяч фізосіб-підприємців. У 2024 році кількість ФОПів, які припинили свою діяльність, сягнула 210 тисяч, що стало рекордним показником за останні роки.
"Масове закриття бізнесу скорочує податкові надходження до бюджету і знижує ділову активність", - підкреслила Олена Сосєдка.
За словами фінансової експертки, попри складну економічну ситуацію, допомога міжнародних фінансових організацій може зіграти важливу роль у стабілізації економіки.
Нагадаємо
Раніше Олена Сосєдка в коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати.
Загалом до 2025 року, за словами експерта, ціна долара може зрости приблизно на 2 гривні, до 42-43 гривен.