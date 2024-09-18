Коливань не уникнути. Експерт спрогнозувала, яким буде курс долара до кінця року

Фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду допоможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Проте валютних коливань до кінця року уникнути в Україні не вдасться. Курс долара продовжить зростати, до початку 2025 року ціна валюти може вирости приблизно на 2 гривні. Такий прогноз в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Контекст

Останній тиждень курс долара в Україні різко зростав. Станом на 18 вересня 2024 року офіційний курс встановлено на рівні 41,41 гривні за 1 долар.

Нестабільність гривні, яку ми зараз спостерігаємо, є наслідком ряду факторів, зокрема глобальної економічної невизначеності та викликів, з якими стикається Україна через війну та її наслідки для економіки. Падіння гривні посилює навантаження на населення та бізнес, особливо враховуючи зростання цін на імпортні товари, - пояснила Олена Сосєдка.

Експерт не виключає, що курс валют продовжить зростати до кінця року.

Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу, - підкреслила Олена Сосєдка.

Вона нагадала, що Україна восени очікує отримати черговий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Ця фінансова підтримка, за словами Олени Сосєдки, стане ключовою для стабілізації валютного ринку та зменшення тиску на гривню. Зокрема, експерт очікує, що отримання траншу допоможе зменшити паніку на валютному ринку, збільшити золотовалютні резерви України та частково стримати подальший ріст курсу валют.

Хоча короткострокові коливання курсу можливі, довгострокова стабільність залежатиме від ефективності економічних реформ та здатності уряду забезпечити макроекономічну стабільність. Варто очікувати, що загальний тренд на ріст вартості валюти збережеться, і на кінець року курс долара може зрости приблизно на 2 гривні, - спрогнозувала Олена Сосєдка.

Вона також підкреслила, що стабільність курсу напряму залежить від економічних реформ та здатності уряду утримувати макроекономічну стабільність, що в кінцевому підсумку впливатиме на споживчі ціни та добробут населення.

Додамо

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар.

Нагадаємо

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. За даними ЗМІ, МВФ, ймовірно, вимагатиме від України девальвації гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків. Виконання цих умов дозволить Києву отримати наступний кредитний транш на суму 1,1 млрд доларів.