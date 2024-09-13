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МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів

МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів

Київ • УНН

 • 37374 перегляди

Україна та МВФ досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми фінансування на $15,6 млрд. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна виконує всі реформи та структурні маяки.

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. Про це сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду в пʼятницю, передає УНН.

Стосовно фінансової підтримки - цього тижня маємо домовленість з МВФ на рівні експертів про 5 перегляд нашої програми на 15,6 млрд доларів

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна виконує всі реформи та структурні маяки.

Нагадаємо 

Міжнародний валютний фонд під час п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, ймовірно, вимагатиме від України девальвації гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків.

Україна очікує транш від МВФ на 1,1 млрд доларів найближчим часом - Шмигаль 13.09.24, 14:16 • 18704 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

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