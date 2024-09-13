МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов относительно пятого пересмотра программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства в пятницу, передает УНН.

Относительно финансовой поддержки - на этой неделе имеем договоренность с МВФ на уровне экспертов о 5 пересмотре нашей программы на 15,6 млрд долларов - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина выполняет все реформы и структурные маяки.

Напомним

Международный валютный фонд во время пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, вероятно, потребует от Украины девальвации гривны, снижения учетной ставки и повышения налогов.

Україна очікує транш від МВФ на 1,1 млрд доларів найближчим часом - Шмигаль