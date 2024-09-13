Україна очікує транш від МВФ на 1,1 млрд доларів найближчим часом - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про очікування траншу від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів найближчим часом. Україна та МВФ досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування на 15,6 млрд доларів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів. Про це він сказав під час засідання Уряду в пʼятницю, передає УНН.
Найближчим часом, очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 млрд доларів США
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.