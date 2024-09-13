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Україна очікує транш від МВФ на 1,1 млрд доларів найближчим часом - Шмигаль 

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про очікування траншу від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів найближчим часом. Україна та МВФ досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування на 15,6 млрд доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів. Про це він сказав під час засідання Уряду в пʼятницю, передає УНН.

Найближчим часом, очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 млрд доларів США

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

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