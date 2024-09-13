Україна очікує транш від МВФ на 1,1 млрд доларів найближчим часом - Шмигаль 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів. Про це він сказав під час засідання Уряду в пʼятницю, передає УНН.

Найближчим часом, очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 млрд доларів США - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.