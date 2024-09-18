Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Финансовая поддержка Международного валютного фонда поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Однако валютных колебаний до конца года избежать в Украине не удастся. Курс доллара продолжит расти, к началу 2025 года цена валюты может вырасти примерно на 2 гривны. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии УНН высказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Контекст

Последнюю неделю курс доллара в Украине резко рос. По состоянию на 18 сентября 2024 года официальный курс установлен на уровне 41,41 гривны за 1 доллар.

Нестабильность гривны, которую мы сейчас наблюдаем, является следствием ряда факторов, в частности глобальной экономической неопределенности и вызовов, с которыми сталкивается Украина из-за войны и ее последствий для экономики. Падение гривны усиливает нагрузку на население и бизнес, особенно учитывая рост цен на импортные товары, - объяснила Елена Соседка.

Эксперт не исключает, что курс валют продолжит расти до конца года.

Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры для стабилизации финансовой системы и повышения доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса, - подчеркнула Елена Соседка.

Она напомнила, что Украина осенью ожидает получить очередной кредитный транш от Международного валютного фонда (МВФ). Эта финансовая поддержка, по словам Елены Соседки, станет ключевой для стабилизации валютного рынка и уменьшения давления на гривну. В частности, эксперт ожидает, что получение транша поможет уменьшить панику на валютном рынке, увеличить золотовалютные резервы Украины и частично сдержать дальнейший рост курса валют.

Хотя краткосрочные колебания курса возможны, долгосрочная стабильность будет зависеть от эффективности экономических реформ и способности правительства обеспечить макроэкономическую стабильность. Стоит ожидать, что общий тренд на рост стоимости валюты сохранится, и на конец года курс доллара может вырасти примерно на 2 гривны, - спрогнозировала Елена Соседка.

Она также подчеркнула, что стабильность курса напрямую зависит от экономических реформ и способности правительства удерживать макроэкономическую стабильность, что в конечном итоге будет влиять на потребительские цены и благосостояние населения.

Добавим

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.

Напомним,

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. По данным СМИ, МВФ, вероятно, потребует от Украины девальвации гривны, снижения учетной ставки и повышения налогов. Выполнение этих условий позволит Киеву получить следующий кредитный транш на сумму 1,1 млрд долларов.