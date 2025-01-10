Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Экономист Олег Пендзин поделился прогнозом относительно курса гривны на 2025 год, передает УНН. По его словам, если не произойдет значительных экономических потрясений или так называемых "черных лебедей", курс гривны к доллару может вырасти до 47,5 до конца года.

Я неоднократно прогнозировал, что Новый год мы встретим с курсом 42+. Так и произошло. В государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Это означает, что до конца года мы можем увидеть курс на уровне 47+, возможно, 47,5