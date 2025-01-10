Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
Киев • УНН
Экономисты прогнозируют рост курса доллара до 47,5 гривен до конца 2025 года. На это повлияют военные действия, сокращение экспорта и массовое закрытие ФОПов в Украине.
Экономист Олег Пендзин поделился прогнозом относительно курса гривны на 2025 год, передает УНН. По его словам, если не произойдет значительных экономических потрясений или так называемых "черных лебедей", курс гривны к доллару может вырасти до 47,5 до конца года.
Я неоднократно прогнозировал, что Новый год мы встретим с курсом 42+. Так и произошло. В государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Это означает, что до конца года мы можем увидеть курс на уровне 47+, возможно, 47,5
Он добавил, что эти показатели соответствуют бюджетным прогнозам и, вероятно, будут обеспечены. По словам эксперта, Национальный банк Украины остается ключевым игроком на валютном рынке, поскольку является фактически единственным продавцом валюты. Это позволяет поддерживать стабильность курса, если не произойдет непредвиденных ситуаций.
Добавим
Финансовый эксперт, соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 45-47 гривен в 2025 году.
По ее словам, на стоимость валюты повлияют следующие факторы: военные действия, сокращение экспорта и продолжающийся рост себестоимости производства.
Кроме того, давление на гривну будет усиливать закрытие бизнеса и налоговая нагрузка. Елена Соседка напомнила, что, по официальным данным, в 2023 году в Украине закрылись около 162 тысяч физлиц-предпринимателей. В 2024 году количество ФЛП, которые прекратили свою деятельность, достигло 210 тысяч, что стало рекордным показателем за последние годы.
"Массовое закрытие бизнеса сокращает налоговые поступления в бюджет и снижает деловую активность", - подчеркнула Елена Соседка.
По словам финансового эксперта, несмотря на сложную экономическую ситуацию, помощь международных финансовых организаций может сыграть важную роль в стабилизации экономики.
Напомним
Ранее Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти.
Всего к 2025 году, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны, до 42-43 гривен.