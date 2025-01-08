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Фінансова експертка спрогнозувала, яким буде курс долара у 2025 році

Фінансова експертка спрогнозувала, яким буде курс долара у 2025 році

Київ • УНН

 • 212152 перегляди

Фінансова експертка Олена Сосєдка прогнозує курс гривні до долара на рівні 45-47 гривень у 2025 році. На валютний курс вплинуть військові дії, скорочення експорту і зростання собівартості виробництва.

Економічна ситуація в Україні продовжує перебувати під тиском безлічі чинників, включно з військовими діями та економічними викликами. Це впливатиме на вартість валют. Очікується, що курс гривні до долара у 2025 році перебуватиме в діапазоні 45-47 гривень за долар. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла фінансова експертка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Варто зазначити, що у валютних обмінниках Києва середня вартість долара становить 42,75 гривень за долар.

Фактори, які впливатимуть на курс валют

За словами Олени Сосєдки, цього року кілька ключових чинників сприятимуть зростанню курсу долара в Україні. Насамперед йдеться про вплив військових дій на економічну ситуацію в країні.

"Війна продовжує чинити негативний вплив на економіку, стримуючи приплив інвестицій і обмежуючи економічну активність", - зазначила фінансовий експерт.

Другим фактором, що впливає на валютний курс, буде скорочення експорту.

"Експорт з України скоротився більш ніж на 30% порівняно з довоєнним періодом. Це серйозно зменшує валютні надходження, посилюючи тиск на курс гривні", - пояснила Олена Сосєдка.

Негативним для гривні в поточному році буде також триваюче зростання собівартості виробництва.

"Ціни на енергоносії та ключові ресурси у 2024 році зросли в середньому на 15-20%. Це збільшує витрати на виробництво товарів і послаблює конкурентоспроможність української продукції на світових ринках", - додала Олена Сосєдка.

Закриття бізнесу та податкове навантаження посилюватиме тиск на гривню. Олена Сосєдка зазначила, що згідно з офіційними даними, у 2023 році в Україні закрилися близько 162 тисяч фізосіб-підприємців. У 2024 році кількість ФОПів, які закрилися, сягнула 210 тисяч, що стало рекордним показником за останні роки.

"Масове закриття бізнесу скорочує податкові надходження до бюджету і знижує ділову активність", - підкреслила Олена Сосєдка.

Прогноз курсу гривні на 2025 рік

Фінансова експертка пояснила, що поточний стан економіки та очікувані тенденції дають змогу прогнозувати курс гривні на рівні 45-47 гривень за долар у 2025 році.

"На основі поточних економічних тенденцій, включно з:

            -          війна, що триває,

            -          зростання витрат на ресурси,

            -          зниження валютних надходжень,

            -          посилення податкового навантаження.

Можна припустити, що курс гривні до долара у 2025 році може сягнути 45-47 гривень за долар", - зазначила Олена Сосєдка.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, Сосєдка підкреслює, що допомога міжнародних фінансових організацій може зіграти важливу роль у стабілізації економіки. Вона додала, що цей прогноз базується на поточних макроекономічних даних і може коригуватися залежно від зовнішніх і внутрішніх чинників, включно із ситуацією з військовими діями та підтримкою міжнародних фінансових організацій. Олена Сосєдка додала, що допомога міжнародних фінансових організацій може відіграти важливу роль у стабілізації економіки.

Нагадаємо

Раніше Олена Сосєдка в коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експерта, ціна долара може зрости приблизно на 2 гривні.

"Очікуване зростання курсу долара до кінця (2024 - ред.) року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу", - зазначила Олена Сосєдка.

Додамо

У бюджеті на 2025 рік закладено курс на рівні 45 гривень за долар.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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