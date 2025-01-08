Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Экономическая ситуация в Украине продолжает находиться под давлением множества факторов, включая военные действия и экономические вызовы. Это будет влиять на стоимость валют. Ожидается, что курс гривны к доллару в 2025 году будет находиться в диапазоне 45-47 гривен за доллар. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала финансовый эксперт, соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Стоит отметить, что в валютных обменниках Киева средняя стоимость доллара составляет 42,75 гривен за доллар.

Факторы, которые будут влиять на курс валют

По словам Елены Соседки в текущем году несколько ключевых факторов будут способствовать росту курса доллара в Украине. В первую очередь речь идет о влиянии военных действий на экономическую ситуацию в стране.

"Война продолжает оказывать негативное влияние на экономику, сдерживая приток инвестиций и ограничивая экономическую активность", - отметила финансовый эксперт.

Вторым фактором, влияющим на валютный курс, будет сокращение экспорта.

"Экспорт из Украины сократился более чем на 30% по сравнению с довоенным периодом. Это серьезно уменьшает валютные поступления, усиливая давление на курс гривны", - объяснила Елена Соседка.

Негативным для гривны в текущем году будет также продолжающийся рост себестоимости производства.

"Цены на энергоносители и ключевые ресурсы в 2024 году выросли в среднем на 15-20%. Это увеличивает затраты на производство товаров и ослабляет конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках", - добавила Елена Соседка.

Закрытие бизнеса и налоговая нагрузка будет усиливать давление на гривну. Елена Соседка отметила, что согласно официальным данным, в 2023 году в Украине закрылись около 162 тысяч физлиц-предпринимателей. В 2024 году количество закрывшихся ФЛП достигло 210 тысяч, что стало рекордным показателем за последние годы.

"Массовое закрытие бизнеса сокращает налоговые поступления в бюджет и снижает деловую активность", — подчеркнула Елена Соседка.

Прогноз курса гривны на 2025 год

Финансовый эксперт объяснила, что текущее состояние экономики и ожидаемые тенденции позволяют прогнозировать курс гривны на уровне 45-47 гривен за доллар в 2025 году.

"На основе текущих экономических тенденций, включая:

• продолжающуюся войну,

• рост затрат на ресурсы,

• снижение валютных поступлений,

• усиление налоговой нагрузки,

Можно предположить, что курс гривны к доллару в 2025 году может достичь 45-47 гривен за доллар", - отметила Елена Соседка.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Соседка подчеркивает, что помощь международных финансовых организаций может сыграть важную роль в стабилизации экономики. Она добавила, что этот прогноз базируется на текущих макроэкономических данных и может корректироваться в зависимости от внешних и внутренних факторов, включая ситуацию с военными действиями и поддержку международных финансовых организаций. Елена Соседка добавила, что помощь международных финансовых организаций может сыграть важную роль в стабилизации экономики.

Напомним

Ранее Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти. Всего до 2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.

"Ожидаемый рост курса доллара до конца (2024 – ред.) года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры для стабилизации финансовой системы и повышения доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса", - отметила Елена Соседка.

Добавим

В бюджете на 2025 год заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.