Хто винен у зростанні цін на ліки: аптеки чи виробники? Думки українців (Відео)

Ціни на ліки продовжують зростати і багато українців задаються питанням: хто саме відповідає за їх формування? Журналісти УНН провели опитування на вулицях і дізналися, що більшість людей вважають, що ключову роль у цьому процесі відіграють виробники.

Більшість опитаних зазначили, що базова ціна на ліки формується саме виробниками, і саме вони є джерелом зростання вартості препаратів.

«Виробник ставить свою ціну, а потім аптека для того, щоб якось утримуватись на плаву, ставить свою націнку».

«Мабуть, виробник, все дорожчає – електроенергія, ресурси, матеріали. Тому і ліки дорожчають звісно».

«Я вважаю, що виробники звісно впливають на ціну».

«Виробник робить гарну націнку».

Українці переконані, що саме виробники є ключовими гравцями у формуванні цін. Їхні витрати та бажання отримати прибуток впливають на кінцеву вартість ліків.

Хоча аптеки теж додають свої витрати до ціни препарату, опитані вважають, що їхній вплив на кінцеву вартість набагато менший, ніж у виробників.

- "Це залежить спочатку від виробника, а потім вже й аптека додає свої відсотки".

- "Аптеки формують ціни вже від вартості виробника, вони ж собі не будуть у збиток торгувати".

- "Виробник зрозуміло, що ціни ставить, а аптеки вже потім – за оренду, за зарплати накручують".

Опитані вказують, що аптеки працюють у ринкових умовах, де їхнє завдання - забезпечити роботу підприємства, і вони не можуть впливати на базову вартість, яку встановлюють виробники.

Деякі учасники опитування висловили думку, що контроль за цінами на ліки в Україні недостатній. Виробники фактично мають свободу встановлювати ціни, що робить кінцеву вартість для споживачів часто завищеною.

Тож, опитування показало, що звинувачувати аптеки у зростанні цін не варто. Вони лише працюють із заданою базою, тоді як справжня причина високих цін криється у політиці виробників, які встановлюють вартість препаратів.

Додамо

Раніше журналісти УНН провели дослідження цін на ліки, яке показало, що деякі препарати в Україні справді значно дешевші, ніж у країнах ЄС. Наприклад, усім відоме знеболююче та жарознижуюче "Нурофен" в Україні можна придбати від 189,10 до 345, 51 гривень за упаковку на 24 капсули. В Європі він коштує мінімум 7,39 євро або ж 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Варто зазначити, що у більшості європейських країн діють жорсткі регуляції щодо ціноутворення, які враховують не лише інтереси пацієнтів, але й фармацевтичних компаній. У свою чергу, це обмежує конкуренцію та варіанти вибору, тоді як в Україні ринок залишається більш відкритим і доступним для різних виробників, що дозволяє пацієнтам шукати оптимальні за ціною варіанти. Тому важливо аналізувати конкретні приклади та пам’ятати, що вартість препаратів залежить від багатьох факторів, які варто враховувати при порівнянні цін.