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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Киев  •  УНН

 • 16032 просмотра

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Большинство украинцев считают, что основное влияние на формирование цен на лекарства имеют производители, а не аптеки. Сравнение цен на некоторые препараты показывает, что в Украине лекарства могут стоить дешевле, чем в ЕС.

Цены на лекарства продолжают расти и многие украинцы задаются вопросом: кто именно отвечает за их формирование? Журналисты УНН провели опрос на улицах и узнали, что большинство людей считают, что ключевую роль в этом процессе играют производители.

Большинство опрошенных отметили, что базовая цена на лекарства формируется именно производителями, и именно они являются источником роста стоимости препаратов.

  • «Производитель ставит свою цену, а потом аптека для того, чтобы как-то удерживаться на плаву, ставит свою наценку».
  • «Видимо, производитель, все дорожает - электроэнергия, ресурсы, материалы. Поэтому и лекарства дорожают конечно».
  • «Я считаю, что производители конечно влияют на цену».
  • «Производитель делает хорошую наценку».

Украинцы убеждены, что именно производители являются ключевыми игроками в формировании цен. Их расходы и желание получить прибыль влияют на конечную стоимость лекарств.

Хотя аптеки тоже добавляют свои расходы к цене препарата, опрошенные считают, что их влияние на конечную стоимость гораздо меньше, чем у производителей.

-         «Это зависит сначала от производителя, а потом уже и аптека добавляет свои проценты».

-         «Аптеки формируют цены уже от стоимости производителя, они же себе не будут в убыток торговать».

-         «Производитель понятно, что цены ставит, а аптеки уже потом - за аренду, за зарплаты накручивают».

Опрошенные указывают, что аптеки работают в рыночных условиях, где их задача - обеспечить работу предприятия, и они не могут влиять на базовую стоимость, которую устанавливают производители.

Некоторые участники опроса высказали мнение, что контроль за ценами на лекарства в Украине недостаточен. Производители фактически имеют свободу устанавливать цены, что делает конечную стоимость для потребителей часто завышенной.

Поэтому, опрос показал, что обвинять аптеки в росте цен не стоит. Они лишь работают с заданной базой, тогда как настоящая причина высоких цен кроется в политике производителей, которые устанавливают стоимость препаратов.

Добавим

Ранее журналисты УНН провели исследование цен на лекарства, которое показало, что некоторые препараты в Украине действительно значительно дешевле, чем в странах ЕС. Например, всем известное обезболивающее и жаропонижающее «Нурофен» в Украине можно приобрести от 189,10 до 345, 51 гривен за упаковку на 24 капсулы. В Европе он стоит минимум 7,39 евро или же 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Стоит отметить, что в большинстве европейских стран действуют жесткие регуляции по ценообразованию, которые учитывают не только интересы пациентов, но и фармацевтических компаний. В свою очередь, это ограничивает конкуренцию и варианты выбора, тогда как в Украине рынок остается более открытым и доступным для различных производителей, что позволяет пациентам искать оптимальные по цене варианты. Поэтому важно анализировать конкретные примеры и помнить, что стоимость препаратов зависит от многих факторов, которые следует учитывать при сравнении цен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаЗдоровье
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

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