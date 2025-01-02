Міф про дешеві ліки в Європі: чому це не так? ВІДЕО

Існує поширений міф, що в Європі ліки значно дешевші, ніж в Україні. Проте факти свідчать про протилежне. УНН порівняв ціни на популярні препарати і виявилося, що у країнах ЄС вони коштують у кілька разів дорожче, ніж в українських аптеках.

Для порівняння було обрано кілька популярних препаратів, які широко використовуються як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, препарат "Плавікс", який призначають людям з хворобами серця, в Україні коштує близько 967,30 гривень за упаковку на 28 таблеток. В Європі його ціна за 28 таблеток – 73,45 євро, або ж 3201,38 гривень. Тобто в ЄС "Плавікс" доведеться купувати мінімум втричі дорожче.

Усім відоме знеболююче та жарознижуюче "Нурофен" в Україні можна придбати за ціною від 189,10 до 345, 51 гривень за упаковку на 24 капсули. В Європі він коштує мінімум 7,39 євро або ж 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Гель для знеболення, зменшення набряків та запалення "Вольтарен" в Україні обійдеться покупцям в 329,30 грн за 100 грамовий тюбик, тоді як в Європі він коштує вдвічі дорожче - 14,69 євро або ж 640,28 грн.

Приклади свідчать, що європейські ліки здебільшого дорожчі, ніж українські. Тому важливо не лише порівнювати ціни, але й враховувати фактори, які впливають на їх формування.

Детальніше, чому існує міф, що в Європі дешевші ліки – дивіться у відео.