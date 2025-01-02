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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Киев  •  УНН

 • 24587 просмотра

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Популярные лекарства в странах ЕС оказались значительно дороже, чем в Украине.

Существует распространенный миф, что в Европе лекарства значительно дешевле, чем в Украине. Однако факты свидетельствуют об обратном. УНН сравнил цены на популярные препараты и оказалось, что в странах ЕС они стоят в несколько раз дороже, чем в украинских аптеках.

Для сравнения было выбрано несколько популярных препаратов, которые широко используются как в Украине, так и за рубежом. Например, препарат "Плавикс", который назначают людям с болезнями сердца, в Украине стоит около 967,30 гривен за упаковку на 28 таблеток. В Европе его цена за 28 таблеток - 73,45 евро, или 3201,38 гривен. То есть в ЕС "Плавикс" придется покупать минимум втрое дороже.

Всем известное обезболивающее и жаропонижающее "Нурофен" в Украине можно приобрести по цене от 189,10 до 345, 51 гривен за упаковку на 24 капсулы. В Европе он стоит минимум 7,39 евро или же 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Гель для обезболивания, уменьшения отеков и воспаления "Вольтарен" в Украине обойдется покупателям в 329,30 грн за 100 граммовый тюбик, тогда как в Европе он стоит вдвое дороже - 14,69 евро или 640,28 грн.

Примеры свидетельствуют, что европейские лекарства в основном дороже, чем украинские. Поэтому важно не только сравнивать цены, но и учитывать факторы, которые влияют на их формирование.

Подробнее, почему существует миф, что в Европе дешевле лекарства - смотрите в видео.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина