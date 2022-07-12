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Байден опубликовал первые снимки далеких галактик из телескопа "Джеймс Уэбб"

Байден опубликовал первые снимки далеких галактик из телескопа "Джеймс Уэбб"

Киев • УНН

 • 162074 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент США Джо Байден опубликовал первые полноценные изображения далеких галактик, сделанные на крупнейший в истории космический телескоп "Джеймс Уэбб", пишет УНН.

Цитата

"Первое изображение, сделанное космическим телескопом "Джеймс Уэбб", символизирует исторический момент для науки и техники. Для астрономии и исследования космоса. Для Америки и для всего человечества", - написал Байден в Twitter.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022

Детали

Фото презентовали 12 июля в Белом доме, пишет The Washington Post. На сегодня это фото является самым точным инфракрасным изображением далей Вселенной, заявили в Белом доме. На нем изображено скопление галактик "SMACS 0723". По словам чиновников NASA, изображение фиксирует "участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то из земли держит на расстоянии вытянутой руки".

"Мы оглядываемся на более чем 13 миллиардов лет назад", - сказал директор NASA Билл Нельсон. "Свет распространяется со скоростью 286 000 миль в секунду, и тот свет, который вы видите от одной из этих маленьких точек, путешествует более 13 миллиардов лет", - добавил он.

Нельсон объяснил, что "SMACS 0723" действует как массивная линза, увеличивая слабые и космически удаленные объекты за собой. В то же время, эффект линзы искажает некоторые далекие галактики на заднем плане, благодаря чему они выглядят растянутыми и измененными.

Дополнение

NASA и его партнеры, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство, внимательно следили за первыми изображениями, сделанными с помощью "Джеймса Уэбба". Они ожидают получить "революционный взгляд на Вселенную" и исследовать планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд, на пригодность для жизни, пишет WP.

"Вебб" в дальнейшем будет изучать формирование древнейших галактик и эволюцию Вселенной по мере ее расширения, а также будет рассматривать объекты, находящиеся в нашей Солнечной системе.

Другие изображения из космического телескопа "Джеймс Уэбб" опубликуют во вторник, 12 июля, на официальном сайте NASA.

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