На Троещине вернули свет после серьезной аварии на электроподстанции
Киев • УНН
На электроподстанции в Деснянском районе Киева произошла серьезная авария, из-за которой 68 000 семей остались без света. По состоянию на 09:30 энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение.
По состоянию на 09:30 запитали дома в Деснянском районе Киева, которые были обесточены из-за серьезной аварии на одной и электроподстанций, сообщили в пятницу в ДТЭК, передает УНН.
Сегодня утром на одной из подстанций в Деснянском районе столицы произошла авария. Из-за этого 68 000 семей остались без электроснабжения. По состоянию на 09:30 энергетикам удалось вернуть свет.
Ранее сообщалось, что в столице произошла авария на одной из электроподстанций, в результате чего часть домов на Троещине оказалась без света.