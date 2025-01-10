На Троещине вернули свет после серьезной аварии на электроподстанции

По состоянию на 09:30 запитали дома в Деснянском районе Киева, которые были обесточены из-за серьезной аварии на одной и электроподстанций, сообщили в пятницу в ДТЭК, передает УНН.

Сегодня утром на одной из подстанций в Деснянском районе столицы произошла авария. Из-за этого 68 000 семей остались без электроснабжения. По состоянию на 09:30 энергетикам удалось вернуть свет.