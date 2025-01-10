У Києві на одній з електропідстанцій серйозна аварія: хто без світла та коли повернуть

В столиці сталась аварія на одній із електропідстанцій, в результаті чого частина будинків на Троєщині опинилась без світла. Про це у п'ятницю повідомили в ДТЕК, передає УНН.

Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання - йдеться у повідомленні.

Як вказали в ДТЕК, енергетики роблять робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше.