У Києві на одній з електропідстанцій серйозна аварія: хто без світла та коли повернуть
Київ • УНН
Через аварію на електропідстанції частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла.
В столиці сталась аварія на одній із електропідстанцій, в результаті чого частина будинків на Троєщині опинилась без світла. Про це у п'ятницю повідомили в ДТЕК, передає УНН.
Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання
Як вказали в ДТЕК, енергетики роблять робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше.