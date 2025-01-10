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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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В Киеве на одной из электроподстанций серьезная авария: кто остался без света и когда его вернут

В Киеве на одной из электроподстанций серьезная авария: кто остался без света и когда его вернут

Киев  •  УНН

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Из-за аварии на электроподстанции часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света.

В столице произошла авария на одной из электроподстанций, в результате чего часть домов на Троещине осталась без света. Об этом в пятницу сообщили в ДТЭК, передает УНН.

Ликвидируем серьезную аварию на одной из подстанций Киева. Часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света. Сейчас оцениваем объемы работ, после чего ориентируем вас о времени восстановления электроснабжения

- говорится в сообщении.

Как указали в ДТЭК, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП

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