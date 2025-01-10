На Троєщині повернули світло після серйозної аварії на електропідстанції

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На електропідстанції в Деснянському районі Києва сталася серйозна аварія, через яку 68 000 родин залишились без світла. Станом на 09:30 енергетики ДТЕК відновили електропостачання.

Станом на 09:30 заживили будинки в Деснянському районі Києва, які були знеструмлені через серйозну аварію на одній і електропідстанцій, повідомили в п'ятницю в ДТЕК, передає УНН.

Сьогодні зранку на одній з підстанцій в Деснянському районі столиці відбулась аварія. Через це 68 000 родин залишились без електропостачання. Станом на 09:30 енергетикам вдалося повернути світло.

- йдеться у повідомленні ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що в столиці сталась аварія на одній із електропідстанцій, в результаті чого частина будинків на Троєщині опинилась без світла.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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