На Троєщині повернули світло після серйозної аварії на електропідстанції

Станом на 09:30 заживили будинки в Деснянському районі Києва, які були знеструмлені через серйозну аварію на одній і електропідстанцій, повідомили в п'ятницю в ДТЕК, передає УНН.

Сьогодні зранку на одній з підстанцій в Деснянському районі столиці відбулась аварія. Через це 68 000 родин залишились без електропостачання. Станом на 09:30 енергетикам вдалося повернути світло. - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що в столиці сталась аварія на одній із електропідстанцій, в результаті чого частина будинків на Троєщині опинилась без світла.