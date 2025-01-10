Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

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Японское правительство ввело новые санкции против россии, заморозив активы 45 человек и организаций. С 23 января также будет запрещен экспорт 335 товаров, включая мотоциклы и компоненты спецтранспорта.

В пятницу, 10 января, правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против россии из-за ее вторжения в Украину и запрет экспорта в рф еще ряда товаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Japan Times.

Детали

В общем 33 организации и 12 физических лиц, включая гражданина Северной Кореи, были добавлены в японский список объектов замораживания активов в соответствии с валютным и внешнеторговым законодательством. Кроме того, 53 организации из стран, включая россию, Китай и Турцию теперь подпадают под запрет экспорта и другие меры.

Начиная с 23 января Япония также запретит экспорт в россию еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для специальных транспортных средств, таких как краны.

Дополнительные шаги "призваны способствовать международным усилиям ради мира", - заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяши.  И добавил: "Япония продолжит работать в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе со своими партнерами по G7".

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против россии из-за ее войны с Украиной, нацелившись на ее нефтяные доходы, приняв меры против танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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