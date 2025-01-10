Японія розширює санкції проти рф за війну в Україні: деталі
Київ • УНН
Японський уряд запровадив нові санкції проти росії, заморозивши активи 45 осіб та організацій. З 23 січня також буде заборонено експорт 335 товарів, включаючи мотоцикли та компоненти спецтранспорту.
У п'ятницю, 10 січня, уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти росії через її вторгнення в Україну та заборону експорту до рф ще низки товарів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Japan Times.
Деталі
Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб, включно з громадянином Північної Кореї, були додані до японського списку об'єктів заморожування активів відповідно до валютного та зовнішньоторговельного законодавства. Крім того, 53 організації з країн, включно з рф, Китаєм та Туреччиною тепер підпадають під заборону експорту та інші заходи.
Починаючи з 23 січня Японія також заборонить експорт до росії ще 335 товарів, включаючи невеликі мотоцикли і компоненти для спеціальних транспортних засобів, таких як крани.
Додаткові кроки "покликані сприяти міжнародним зусиллям заради миру", - заявив на прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші. Та додав: "Японія продовжить працювати у співпраці з міжнародним співтовариством, в тому числі зі своїми партнерами по G7".
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти росії через її війну з Україною, націлившись на її нафтові доходи, вживши заходів проти танкерів, які перевозять російську нафту.