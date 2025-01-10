Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах.

Служба по делам детей Броварского городского совета уже почти 20 лет сотрудничает с благотворительной организацией "SOS Детские Деревни", направляя усилия на защиту прав детей и обеспечение их семейного воспитания. Как сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, сотрудничество пролонгировано еще на 5 лет, пишет УНН.

17 лет назад в Броварах появился уникальный "SOS Детская Деревня". С каждым годом наше сотрудничество с администрацией Деревни растет и укрепляется, выходя на новые уровни и внедряя новые формы. Бывшие воспитанники "SOS Детской Деревни" выходят во взрослую жизнь полностью социализированными, с образованием, с развитыми творческими навыками, с желанием жить, работать, воспитывать собственных детей в полноценных крепких семьях. В очередной раз подписали пролонгированное соглашение о сотрудничестве по развитию семейных форм воспитания между Броварским городским советом, Международной Благотворительной организацией "Благотворительный Фонд "SOS Детские Деревни" Украина" и Благотворительной организацией "Киевское областное отделение "Благотворительный фонд "SOS Детская Деревня" сообщил Игорь Сапожко.

УНН расспросил у начальницы службы по делам детей Броварского городского совета Ларисы Теплюк о функционировании этой инициативы.

"Мы каждые 5 лет подписываем с ними договор о сотрудничестве. Этим договором предусмотрено то, что мы совместно работаем на защиту интересов детей и устройство их в семейные формы воспитания", - рассказала она.

Социальный детский городок: дом для детей и поддержка для семей

На территории социального детского городка расположены детские дома семейного типа, где дети находят любовь и заботу. Как объясняет Лариса Теплюк, организация обеспечивает обслуживание домов и коммунальные услуги, тогда как служба по делам детей занимается подбором семей.

"У них на территории расположены домики, они полностью обслуживаются соцдетским городком. А мы уже подбираем детей и семьи, которые проживают в этих домиках", - рассказала она.

Сейчас в городе действуют пять местных детских домов семейного типа, а также есть семьи из других регионов Украины, которые были эвакуированы из-за войны.

Сопровождение и поддержка даже после выпуска

Особенностью работы проекта "SOS Детские Деревни" является помощь детям даже после их выхода из детских домов. Благодаря молодежной программе, выпускники могут получить наставничество и необходимую поддержку для начала самостоятельной жизни.

"У них есть молодежная программа. Они арендуют квартиру в Киеве, и те детки, которые выходят из детского дома семейного типа, получают наставника, который помогает им с обучением, бюджетом и адаптацией к самостоятельной жизни. Для наших детей это очень важно", - подчеркнула Лариса Теплюк.

Проект "Крепкая семья": помощь тем, кто в этом нуждается

Кроме поддержки детских домов семейного типа, организация реализует проект "Крепкая семья", направленный на помощь семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

"Они помогают еще и всем семьям, которым нужна помощь - как материальная, например, продукты питания или одежда, так и психологическая поддержка. Мы направляем им такие семьи, и они достаточно действенно берут их под сопровождение", - отмечает Теплюк.

Гордость за выпускников

Особой гордостью организации являются выпускники, которые достигают успехов во взрослой жизни. Некоторые из них уже создали собственный бизнес, становясь примером того, как активная поддержка в детстве может изменить судьбу.

"Есть примеры наших детей, которые уже взрослые, некоторые из них создали свой бизнес. Мы гордимся этими детьми", - рассказывает начальница службы.

Пролонгированное сотрудничество между службой по делам детей и "SOS Детские Деревни" обеспечивает надежный фундамент для будущего детей, которые получают не только теплый дом, но и поддержку на пути к самостоятельности.

Добавим

В Броварах также два года функционирует модульный городок, который стал приютом для внутренне перемещенных лиц, оставшихся без жилья из-за войны. Этот проект стал одним из символов поддержки и солидарности общества с теми, кто пострадал от последствий российской агрессии.

Городок оборудован современными модульными домами, которые соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности. Здесь есть все необходимое для временного проживания: кухни, санузлы, спальные комнаты, зоны для отдыха и даже пространство для детей. Кроме того, городок обеспечен альтернативными источниками электроэнергии, что позволяет его жителям комфортно чувствовать себя во время отсутствия света в холодную погоду.