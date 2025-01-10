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Співпраця, яка змінює долі: як "SOS Дитячі Містечка" працюють у Броварах

Співпраця, яка змінює долі: як "SOS Дитячі Містечка" працюють у Броварах

Київ • УНН

 • 285707 перегляди

Співпраця, яка змінює долі: як "SOS Дитячі Містечка" працюють у Броварах.

Служба у справах дітей Броварської міської ради вже майже 20 років співпрацює з благодійною організацією "SOS Дитячі Містечка", спрямовуючи зусилля на захист прав дітей і забезпечення їхнього сімейного виховання. Як повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, співпрацю пролонговано ще на 5 років, пише УНН.

17 років тому у Броварах з’явилося унікальне "SOS Дитяче Містечко". З кожним роком наша співпраця з адміністрацією Містечка росте та зміцнюється, виходячи на нові рівні та запроваджуючи нові форми. Колишні вихованці "SOS Дитячого Містечка" виходять у доросле життя повністю соціалізованими, з освітою, з розвинутими творчими навичками, з бажанням жити, працювати, виховувати власних дітей у повноцінних міцних родинах. У черговий раз підписали пролонговану угоду про співробітництво щодо розвитку сімейних форм виховання між Броварською міською радою, Міжнародною Благодійною організацією "Благодійний Фонд "SOS Дитячі містечка" Україна" та Благодійною організацією "Київське обласне відділення "Благодійний фонд "SOS Дитяче Містечко"

УНН розпитав у начальниці служби у справах дітей Броварської міської ради Лариси Теплюк про функціонування цієї ініціативи.

"Ми кожні 5 років підписуємо з ними договір про співробітництво. Цим договором передбачено те, що ми спільно працюємо на захист інтересів дітей і влаштування їх у сімейні форми виховання", - розповіла вона.

Соціальне дитяче містечко: дім для дітей та підтримка для сімей

На території соціального дитячого містечка розташовані дитячі будинки сімейного типу, де діти знаходять любов і турботу. Як пояснює Лариса Теплюк, організація забезпечує обслуговування будинків і комунальні послуги, тоді як служба у справах дітей займається підбором сімей.

"У них на території розташовані будиночки, вони повністю обслуговуються соцдитячим містечком. А ми вже підбираємо дітей і сім'ї, які проживають у цих будиночках", - розповіла вона.

Нині у місті діють п'ять місцевих дитячих будинків сімейного типу, а також є сім’ї з інших регіонів України, які були евакуйовані через війну.

Супровід і підтримка навіть після випуску

Особливістю роботи проєкту "SOS Дитячі Містечка" є допомога дітям навіть після їх виходу з дитячих будинків. Завдяки молодіжній програмі, випускники можуть отримати наставництво та необхідну підтримку для початку самостійного життя.

"У них є молодіжна програма. Вони орендують квартиру в Києві, і ті дітки, які виходять із дитячого будинку сімейного типу, отримують наставника, який допомагає їм з навчанням, бюджетом і адаптацією до самостійного життя. Для наших дітей це дуже важливо", - підкреслила Лариса Теплюк.

Проєкт "Міцна родина": допомога тим, хто цього потребує

Окрім підтримки дитячих будинків сімейного типу, організація реалізує проєкт "Міцна родина", спрямований на допомогу сім’ям у складних життєвих обставинах.

"Вони допомагають іще й усім сім'ям, яким треба допомога - як матеріальна, наприклад, продукти харчування чи одяг, так і психологічна підтримка. Ми направляємо їм такі сім'ї, і вони досить дієво беруть їх під супровід", - зазначає Теплюк.

Гордість за випускників

Особливою гордістю організації є випускники, які досягають успіхів у дорослому житті. Дехто з них вже створив власний бізнес, стаючи прикладом того, як активна підтримка у дитинстві може змінити долю.

"Є приклади наших дітей, які вже дорослі, деякі з них створили свій бізнес. Ми пишаємося цими дітьми", - розповідає начальниця служби.

Пролонгована співпраця між службою у справах дітей та "SOS Дитячі Містечка" забезпечує надійний фундамент для майбутнього дітей, які отримують не лише теплий дім, але й підтримку на шляху до самостійності.

Додамо

У Броварах також два роки функціонує модульне містечко, яке стало прихистком для внутрішньо переміщених осіб, що залишилися без житла через війну. Цей проєкт став одним із символів підтримки та солідарності громади з тими, хто постраждав від наслідків російської агресії.

Містечко облаштоване сучасними модульними будинками, які відповідають усім стандартам комфорту та безпеки. Тут є все необхідне для тимчасового проживання: кухні, санвузли, спальні кімнати, зони для відпочинку та навіть простір для дітей. Окрім того, містечко забезпечене альтернативними джерелами електроенергії, що дозволяє його мешканцям комфортно почуватися під час відсутності світла у холодну погоду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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