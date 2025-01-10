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Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Киев  •  УНН

 • 23895 просмотра

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Рори МакКанн рассматривается на роль Бейлана Сколла во втором сезоне сериала «Асока». Он может заменить Рэя Стивенсона, который ушел из жизни в 2023 году, а семья актера уже одобрила новый кастинг.

Рори МакКанн, известный по роли «Пса» в «Игре престолов», может сыграть Бейлана Сколла в следующем сезоне сериала «Звездные войны: Асока».

Об этом пишет Gizmodo, передает УНН.

Бейлан Сколл, бывший джедай с загадочной целью, появился в первом сезоне в исполнении Рэя Стивенсона, который ушел из жизни в 2023 году.

Смерть актера поставила под вопрос дальнейшее развитие истории Бейлана, однако создатели сериала решили продолжить сюжетную линию.

По сообщениям The InSneider, семья Стивенсона одобрила новый кастинг. МакКанн считается идеальным кандидатом для этой роли.

Когда зрители в последний раз видели Бейлана Сколла, он находился на планете Перидия, исследуя таинственные глубины Силы. Этот сюжет остался открытым, и создатель сериала Дэйв Филони работает над тем, чтобы развить его во втором сезоне.

Lucasfilm пока не подтвердил официальную информацию, но ожидается, что новый сезон Ahsoka станет следующим проектом во вселенной Звездных войн после выхода второго сезона «Андор» в 2025 году.

Добавим

Второй сезон сериала «Андор», спин-оффа «Звездных войн», выйдет 22 апреля 2025 года. В новых 12 сериях завершится история трансформации Кассиана Андора (Диего Луна) из уличного вора в преданного шпиона Повстанческого альянса. Сезон будет структурирован в виде блоков по три серии, каждая из которых будет раскрывать события, длившиеся три дня, охватывая ключевые моменты четырех лет жизни героя.

Напомним,

УНН собрал для вас десятку самых ожидаемых сериалов, которые ждут нас в 2025 году. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

КультураУНН Lite

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