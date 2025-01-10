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Зірка "Гри престолів" може зіграти Бейлана Сколла в “Зоряних війнах”

Зірка "Гри престолів" може зіграти Бейлана Сколла в “Зоряних війнах”

Київ • УНН

 • 137167 перегляди

Рорі МакКанн розглядається на роль Бейлана Сколла у другому сезоні серіалу "Асока". Він може замінити Рея Стівенсона, який пішов із життя у 2023 році, а родина актора вже схвалила новий кастинг.

Рорі МакКанн, відомий за роллю "Пса" у "Грі престолів", може зіграти Бейлана Сколла у наступному сезоні серіалу "Зоряні війни: Асока".

Про це пише Gizmodo, передає УНН.

Бейлан Сколл, колишній джедай із загадковою метою, з’явився в першому сезоні у виконанні Рея Стівенсона, який пішов із життя у 2023 році.

Смерть актора поставила під питання подальший розвиток історії Бейлана, однак творці серіалу вирішили продовжити сюжетну лінію.

За повідомленнями The InSneider, родина Стівенсона схвалила новий кастинг. МакКанн вважається ідеальним кандидатом для цієї ролі.

Коли глядачі востаннє бачили Бейлана Сколла, він перебував на планеті Перідія, досліджуючи таємничі глибини Сили. Цей сюжет залишився відкритим, і творець серіалу Дейв Філоні працює над тим, щоб розвинути його у другому сезоні.

Lucasfilm поки не підтвердив офіційну інформацію, але очікується, що новий сезон Ahsoka стане наступним проєктом у всесвіті Зоряних війн після виходу другого сезону "Андор" у 2025 році.

Додамо

Другий сезон серіалу "Андор", спін-оффу "Зоряних війн", вийде 22 квітня 2025 року. У нових 12 серіях завершиться історія трансформації Кассіана Андора (Дієго Луна) з вуличного злодія на відданого шпигуна Повстанського альянсу. Сезон буде структурований у вигляді блоків по три серії, кожна з яких розкриватиме події, що тривали три дні, охоплюючи ключові моменти чотирьох років життя героя.

Нагадаємо

УНН зібрав для вас десятку найочікуваніших серіалів, які чекають на нас у 2025 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

КультураУНН Lite

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