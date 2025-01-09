Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Сегодня, 9 января, свой день рождения празднует принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Ей исполнилось 43 года. Принц Уильям опубликовал в социальных сетях очень личное послание Кейт, а также новую красивую фотографию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Mirror.

Уильям опубликовал в социальных сетях послание, в котором публично похвалил принцессу Уэльскую как «невероятную жену и мать» и назвал силу, которую она проявила за последний год после того, как у нее диагностировали рак и она прошла курс химиотерапии, «замечательной». Послание сопровождалось новой фотографией Кейт, которая ранее не публиковалась, сделанной в Виндзоре прошлым летом, на которой принцесса выглядит улыбающейся.

В своем посте Уильям написал: «Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, просто поражает. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой». С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W».

Официальные аккаунты королевской семьи в социальных сетях также поделились великолепным снимком принцессы, которая сияла в Сандрингеме на Рождество.

Предполагается, что Кейт проведет свой день рождения дома, в Виндзоре, после того как Джордж, Шарлотта и Луи вернулись в школу после рождественских каникул. Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что сегодня Кейт, как всегда, будет ставить семью на первое место, но при этом приготовит несколько сюрпризов для мужа Уильяма и других королевских родственников.

На следующей неделе исполнится год с тех пор, как 16 января, всего через семь дней после своего 42-летия, Кэтрин попала в больницу для проведения операции на брюшной полости.

После тяжелой операции она провела почти две недели в Лондонской клинике и восстанавливалась дома, когда ей сообщили, что у нее рак и нужно начинать химиотерапию. Королевская семья надеется на улучшение ситуации в 2025 году после того, что Уильям назвал «жестоким» и, возможно, «самым тяжелым годом» в своей жизни, ведь у его отца, короля, также была диагностирована болезнь.

День рождения принцессы сегодня выпадает на тот же день, что и государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера. Однако в Вашингтон отправится дядя Уильяма, герцог Эдинбургский, который будет представлять Чарльза, а не наследника престола, как это часто бывало на похоронах американских лидеров.

Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии посетила королевское событие