Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

ukenru
Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
09:59 • 43531 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 76040 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 87373 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 111539 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 170150 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 140829 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 164676 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184174 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178778 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 167869 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

 • 106736 просмотра
США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

 • 69884 просмотра
Президент США Байден стал прадедушкой

Президент США Байден стал прадедушкой

 • 103310 просмотра
Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

 • 106117 просмотра
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

 • 111082 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 170150 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 139108 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 144549 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 190907 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 193950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 8741 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 105578 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 104916 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 104130 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 106689 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Киев  •  УНН

 • 6580 просмотра

Read in English

Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием, опубликовав трогательное послание и новую фотографию. Он отметил ее силу духа в течение последнего года, когда она боролась с раком.

Сегодня, 9 января, свой день рождения празднует принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Ей исполнилось 43 года. Принц Уильям опубликовал в социальных сетях очень личное послание Кейт, а также новую красивую фотографию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Mirror

Уильям опубликовал в социальных сетях послание, в котором публично похвалил принцессу Уэльскую как «невероятную жену и мать» и назвал силу, которую она проявила за последний год после того, как у нее диагностировали рак и она прошла курс химиотерапии, «замечательной». Послание сопровождалось новой фотографией Кейт, которая ранее не публиковалась, сделанной в Виндзоре прошлым летом, на которой принцесса выглядит улыбающейся.

Image

В своем посте Уильям написал: «Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, просто поражает. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой». С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W».

Официальные аккаунты королевской семьи в социальных сетях также поделились великолепным снимком принцессы, которая сияла в Сандрингеме на Рождество.

Image

Предполагается, что Кейт проведет свой день рождения дома, в Виндзоре, после того как Джордж, Шарлотта и Луи вернулись в школу после рождественских каникул. Бывший королевский корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что сегодня Кейт, как всегда, будет ставить семью на первое место, но при этом приготовит несколько сюрпризов для мужа Уильяма и других королевских родственников.

Image

На следующей неделе исполнится год с тех пор, как 16 января, всего через семь дней после своего 42-летия, Кэтрин попала в больницу для проведения операции на брюшной полости.

После тяжелой операции она провела почти две недели в Лондонской клинике и восстанавливалась дома, когда ей сообщили, что у нее рак и нужно начинать химиотерапию. Королевская семья надеется на улучшение ситуации в 2025 году после того, что Уильям назвал «жестоким» и, возможно, «самым тяжелым годом» в своей жизни, ведь у его отца, короля, также была диагностирована болезнь.

День рождения принцессы сегодня выпадает на тот же день, что и государственные похороны бывшего президента США Джимми Картера. Однако в Вашингтон отправится дядя Уильяма, герцог Эдинбургский, который будет представлять Чарльза, а не наследника престола, как это часто бывало на похоронах американских лидеров.

Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии посетила королевское событие10 нояб. 2024, 02:45 • 49514 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

УНН Lite
yekaterina-printsessa-uelskayaКэтрин, принцесса Уэльская
uilyam-prints-uelskiiУильям, принц Уэльский
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
karl-iiiКарл III
londonЛондон