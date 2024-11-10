Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии посетила королевское событие
Киев • УНН
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле после завершения химиотерапии. Это ее первое крупное публичное мероприятие за последние 8 месяцев после диагностирования рака.
Принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на ежегодном Фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что для 42-летней жены наследника британского престола, у которой восемь месяцев назад диагностировали онкологию, это первое большое королевское мероприятие после окончания химиотерапии.
На мероприятии присутствовали король Чарльз, премьер-министр Кир Стармер и его жена Виктория, представители королевской семьи и др.
В воскресенье принцесса Кэтрин также появится на воскресной службе в Кенотафи.
В СМИ назвали это значительным шагом в возвращении принцессы к общественным обязанностям.
Напомним
В марте этого года Кэтрин, принцесса Уэльская, объявила, что у нее диагностировали рак и она проходит профилактическую химиотерапию на ранних стадиях.
В видеообращении принцесса сказала, что для нее эта новость стала "большим шоком". Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе. Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.