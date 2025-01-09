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Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Київ • УНН

 • 140973 перегляди

Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.

Сьогодні, 9 січня, свій день народження святкує принцеса Вельська Кейт Міддлтон. Їй виповнилося 43 роки. Принц Вільям опублікував у соціальних мережах дуже особисте послання Кейт,а також нову красиву фотографію. Про це УНН пише із посиланням на Mirror

Вільям опублікував у соціальних мережах послання, в якому публічно похвалив принцесу Вельську як "неймовірну дружину і матір" і назвав силу, яку вона проявила за останній рік після того, як у неї діагностували рак і вона пройшла курс хіміотерапії, "чудовою". Послання супроводжувалося новою фотографією Кейт, яку раніше не публікували, зробленою у Віндзорі минулого літа, на якій принцеса має усміхнений вигляд.

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У своєму пості Вільям написав: "Найнеймовірнішій дружині і матері. Сила, яку ти проявила за останній рік, просто вражає. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою". З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W".

Офіційні акаунти королівської сім'ї в соціальних мережах також поділилися чудовим знімком принцеси, яка сяяла в Сандрінгемі на Різдво.

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Передбачається, що Кейт проведе свій день народження вдома, у Віндзорі, після того як Джордж, Шарлотта і Луї повернулися до школи після різдвяних канікул. Колишній королівський кореспондент Бі-бі-сі Дженні Бонд вважає, що сьогодні Кейт, як завжди, ставитиме сім'ю на перше місце, але при цьому приготує кілька сюрпризів для чоловіка Вільяма та інших королівських родичів.

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Наступного тижня виповниться рік відтоді, як 16 січня, лише через сім днів після свого 42-річчя, Кетрін потрапила до лікарні для проведення операції на черевній порожнині.

Після важкої операції вона провела майже два тижні в Лондонській клініці і відновлювалася вдома, коли їй повідомили, що у неї рак і потрібно починати хіміотерапію. Королівська сім'я сподівається на поліпшення ситуації 2025 року після того, що Вільям назвав "жорстоким" і, можливо, "найважчим роком" у своєму житті, адже в його батька, короля, також було діагностовано хворобу.

День народження принцеси сьогодні випадає на той самий день, що й державний похорон колишнього президента США Джиммі Картера. Однак до Вашингтона вирушить дядько Вільяма, герцог Единбурзький, який представлятиме Чарльза, а не спадкоємця престолу, як це часто бувало на похоронах американських лідерів.

Кейт Міддлтон вперше після хімієтерапії відвідала королівську подію10.11.24, 04:45 • 50038 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

УНН Lite
kateryna-pryntsesa-uelskaКетрин, принцеса Уельська
viliam-prynts-uelskyiВільям, принц Уельський
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
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