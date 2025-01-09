Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Сьогодні, 9 січня, свій день народження святкує принцеса Вельська Кейт Міддлтон. Їй виповнилося 43 роки. Принц Вільям опублікував у соціальних мережах дуже особисте послання Кейт,а також нову красиву фотографію. Про це УНН пише із посиланням на Mirror.

Вільям опублікував у соціальних мережах послання, в якому публічно похвалив принцесу Вельську як "неймовірну дружину і матір" і назвав силу, яку вона проявила за останній рік після того, як у неї діагностували рак і вона пройшла курс хіміотерапії, "чудовою". Послання супроводжувалося новою фотографією Кейт, яку раніше не публікували, зробленою у Віндзорі минулого літа, на якій принцеса має усміхнений вигляд.

У своєму пості Вільям написав: "Найнеймовірнішій дружині і матері. Сила, яку ти проявила за останній рік, просто вражає. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою". З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W".

Офіційні акаунти королівської сім'ї в соціальних мережах також поділилися чудовим знімком принцеси, яка сяяла в Сандрінгемі на Різдво.

Передбачається, що Кейт проведе свій день народження вдома, у Віндзорі, після того як Джордж, Шарлотта і Луї повернулися до школи після різдвяних канікул. Колишній королівський кореспондент Бі-бі-сі Дженні Бонд вважає, що сьогодні Кейт, як завжди, ставитиме сім'ю на перше місце, але при цьому приготує кілька сюрпризів для чоловіка Вільяма та інших королівських родичів.

Наступного тижня виповниться рік відтоді, як 16 січня, лише через сім днів після свого 42-річчя, Кетрін потрапила до лікарні для проведення операції на черевній порожнині.

Після важкої операції вона провела майже два тижні в Лондонській клініці і відновлювалася вдома, коли їй повідомили, що у неї рак і потрібно починати хіміотерапію. Королівська сім'я сподівається на поліпшення ситуації 2025 року після того, що Вільям назвав "жорстоким" і, можливо, "найважчим роком" у своєму житті, адже в його батька, короля, також було діагностовано хворобу.

День народження принцеси сьогодні випадає на той самий день, що й державний похорон колишнього президента США Джиммі Картера. Однак до Вашингтона вирушить дядько Вільяма, герцог Единбурзький, який представлятиме Чарльза, а не спадкоємця престолу, як це часто бувало на похоронах американських лідерів.

Кейт Міддлтон вперше після хімієтерапії відвідала королівську подію