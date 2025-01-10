Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Если вы действительно хотите счастливой жизни, - лучше, чтобы муж-партнер был тем, кто зарабатывает больше. Так считают исследователи из британского университета, передает УНН со ссылкой на The Economic Journal.

Детали

В новом исследовании, команда ученых из Даремского унверситета проанализировала доходы и психическое здоровье гетеросексуальных пар в Швеции.

За этими парами наблюдали в течение 10 лет или до момента их развода - сценарий, который случился примерно у 20 процентов опрошенных пар.

Анализ показал, что психическое здоровье участников было связано с абсолютным доходом супругов. При этом исследователи во главе с Демидом Гетиком обнаружили, что в случае, если женщины зарабатывают больше, чем их партнеры-мужчины, пара на самом деле существенно далека от того, что можно назвать счастливой жизнью.

Ученые объяснили, что именно имеется в виду:

Дело в том, что когда женщина становится кормильцем, это может приводить к более высокому риску психических расстройств для обоих членов пары. Но угроза в этом особая именно для мужчин, отметили исследователи.

Пересечение порога, за которым жена начинает зарабатывать больше, значительно увеличивает вероятность получения диагноза психического расстройства.

В самой строгой спецификации вероятность возрастает примерно на 8% для всей выборки и на 11% для мужчин, говорят представители Унвреситета мста Дарем, Великобритания.

В этом исследовании я нахожу веские доказательства того, что относительный доход пар играет важную роль в результатах психического здоровья. Даже в таком якобы более эгалитарном обществе, как Швеция - отмечают исследователи.

Психическое здоровье является решающим результатом, связанным со многими важными экономическими и жизненными показателями, добавляют они.

Также было обнаружено, что по состоянию на сейчас, доля пар, где жена зарабатывает больше мужа, растет во всем мире. В частности растет доля супружеских пар, где жена является основным кормильцем.

Напомним,

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