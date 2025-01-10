Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

ukenru
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
15:58 • 13165 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 50531 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 111866 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 107006 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 107184 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 102606 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 84003 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106912 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120909 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125784 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Троещине вернули свет после серьезной аварии на электроподстанции

На Троещине вернули свет после серьезной аварии на электроподстанции

 • 30499 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 102673 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 41809 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 108549 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 32947 просмотра
публикации
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

15:58 • 13165 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 32947 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 111869 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 108549 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 209163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

15:27 • 9627 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 102673 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 113518 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 121299 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 119586 просмотра
Актуальное
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Киев  •  УНН

 • 9467 просмотра

Read in English

Британские ученые обнаружили, что более высокий доход жены увеличивает риск психических расстройств в паре на 8%. Особенно это влияет на мужчин, повышая вероятность психических проблем на 11%.

Если вы действительно хотите счастливой жизни, - лучше, чтобы муж-партнер был тем, кто зарабатывает больше. Так считают исследователи из британского университета, передает УНН со ссылкой на The Economic Journal.

Детали

В новом исследовании, команда ученых из Даремского унверситета  проанализировала доходы и психическое здоровье гетеросексуальных пар в Швеции. 

За этими парами наблюдали в течение 10 лет или до момента их развода - сценарий, который случился примерно у 20 процентов опрошенных пар.

Анализ показал, что психическое здоровье участников было связано с абсолютным доходом супругов. При этом исследователи во главе с Демидом Гетиком обнаружили, что в случае, если женщины зарабатывают больше, чем их партнеры-мужчины, пара на самом деле существенно далека от того, что можно назвать счастливой жизнью.

Ученые объяснили, что именно имеется в виду:

Дело в том, что когда женщина становится кормильцем, это может приводить к более высокому риску психических расстройств для обоих членов пары. Но угроза в этом особая именно для мужчин, отметили исследователи. 

Пересечение порога, за которым жена начинает зарабатывать больше, значительно увеличивает вероятность получения диагноза психического расстройства.

В самой строгой спецификации вероятность возрастает примерно на 8% для всей выборки и на 11% для мужчин, говорят представители Унвреситета мста Дарем, Великобритания.

В этом исследовании я нахожу веские доказательства того, что относительный доход пар играет важную роль в результатах психического здоровья. Даже в таком якобы более эгалитарном обществе, как Швеция

- отмечают исследователи. 

Психическое здоровье является решающим результатом, связанным со многими важными экономическими и жизненными показателями, добавляют они.

Также было обнаружено, что по состоянию на сейчас, доля пар, где жена зарабатывает больше мужа, растет во всем мире. В частности растет доля супружеских пар, где жена является основным кормильцем.

Напомним,

Правительство ФРГ не поддерживает репатриацию украинских беженцев, но призывает их "зарабатывать на жизнь".

В Украине средняя заработная плата за год выросла почти на 19%03.10.24, 15:02 • 12585 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЗдоровьеУНН Lite
shvetsiyaШвеция
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы