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Уряд ФРН не підтримує репатріацію українських біженців, але закликає їх "заробляти на життя"

Київ • УНН

 • 31255 перегляди

Уряд Німеччини відкидає примусову репатріацію українських біженців, але закликає їх інтегруватися в ринок праці і заробляти собі на життя.

Уряд ФРН не підтримує репатріацію українських біженців, але закликає їх "заробляти на життя"

Федеральний уряд Німеччини рішуче відкинув міркування про примусове повернення українських біженців. Втім речник уряду ФРН оголосив про ініціативу інтеграції біженців із перспективою залишитися на ринку праці. Пише УНН із посиланням на Tagesspiegel.

У дискусії про допомогу українцям, які були змушені виїхати через війну, Федеральний уряд Німеччини відкинув ідею примусового повернення на певні території.

"Ми бачимо, що російські збройні сили здійснюють свої напади по всій території України в рамках своєї агресивної війни, порушуючи міжнародне право", - заявив речник Федерального міністерства закордонних справ у Берліні в понеділок.

Особливо у центрі уваги російських атак об'єкти енергопостачання та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Про це наголошують ЗМІ Німеччини висвітлюючи точку зору уряду ФРН, - за словами речника, він "не знає, де зараз має бути безпечне місце в Україні".

У Олафа Шольца підкреслили про підтримку українців в Німеччині, але в уряді пропонують ініціативу, яка допоможе отримати зайнятість:  

"Ми підтримуємо Україну і намагаємося спонукати українців (які знайшли прихисток у ФРН під час війни, - ред.) виходити на роботу та сплачувати податки. Це відповідає інтересам усіх", - наголосив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт. Він згадав про так звану "турбо роботу", яку федеральний уряд запустив восени. Мета цієї ініціативи – швидше інтегрувати біженців із перспективою залишитися на ринку праці.

Нагадаємо

На вихідних представник ХСС (правоцентристська християнсько-консервативна політична партія Баварії - ред.) закликав відправити біженців війни назад в Україну, якщо вони не погоджуються на роботу в Німеччині.

"Цей принцип має діяти вже більше двох років після початку війни: Берися за роботу в Німеччині або повертайся в безпечні райони Західної України", - заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag голова парламентської групи ХСС в Бундестазі Олександр Добріндт.

У Німеччині серед українських біженців працює лише кожен четвертий18.06.24, 19:24 • 30520 переглядiв

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