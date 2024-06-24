Федеральний уряд Німеччини рішуче відкинув міркування про примусове повернення українських біженців. Втім речник уряду ФРН оголосив про ініціатив інтеграції біженців із перспективою залишитися на ринку праці. Пише УНН із посиланням на Tagesspiegel.

В дискуссии о помощи украинцам, которые были вынуждены уехать из-за войны, федеральное правительство Германии отверг идею принудительного возвращения на определенные территории.

"Мы видим, что российские вооруженные силы совершают свои нападения по всей территории Украины в рамках своей агрессивной войны, нарушая международное право", - заявил представитель Федерального министерства иностранных дел в Берлине в понедельник.

Особенно в центре внимания российских атак объекты энергоснабжения и другие объекты гражданской инфраструктуры. Об этом подчеркивают СМИ Германии освещая точку зрения правительства ФРГ, - по словам спикера, он "не знает, где сейчас должно быть безопасное место в Украине".

У Олафа Шольца подчеркнули о поддержке украинцев в Германии, но в правительстве предлагают инициативу, которая поможет получить занятость:

"Мы поддерживаем Украину и пытаемся побудить украинцев (которые нашли убежище в ФРГ во время войны, - ред.) выходить на работу и платить налоги. Это отвечает интересам всех", - подчеркнули в пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Гебештрайт. Он упомянул так называемую "турбо-работу", которую федеральное правительство запустило осенью. Цель этой инициативы - быстрее интегрировать беженцев с перспективой остаться на рынке труда.

Напомним

На выходных представитель ХСС (правоцентристская Христианско-консервативная политическая партия Баварии - ред.) призвал отправить беженцев войны обратно в Украину, если они не соглашаются на работу в Германии.

"Этот принцип должен действовать уже более двух лет после начала войны: берись за работу в Германии или возвращайся в безопасные районы Западной Украины", - заявил в интервью газете Bild am Sonntag председатель парламентской группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт.

В Германии среди украинских беженцев работает лишь каждый четвертый среди украинских беженцев