В Германии в рамках программы ускоренной интеграции на рынке труда (Jobturbo) до сих пор удалось трудоустроить около 33 тысяч беженцев из Украины, что значительно меньше, чем планировали при запуске этой программы. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Как сообщила во вторник, 18 июня, газета Passauer Neue Presse со ссылкой на данные Федерального агентства по труду, с ноября 2023 года до конца мая 2024 года в рамках Jobturbo удалось трудоустроить 32 794 украинских беженцев, которые начали работу или профобучение.

Министр труда ФРГ Губертус Гайль объявил о запуске программы Jobturbo осенью 2023 года. Она призвана быстрее интегрировать на рынке труда в ФРГ мигрантов, которые имеют шансы на получение убежища в Германии, а также украинцев, которые имеют временную защиту в ФРГ из-за войны рф против Украины. Тогда в немецком правительстве заявляли о планах трудоустроить благодаря этой программе около 400 тысяч человек, в том числе 200 тысяч украинцев.

По данным Федерального агентства по труду, по состоянию на середину марта из 1,17 миллиона украинских беженцев, находящихся в Германии, трудоспособным был 529201 человек. Уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5 процента, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

Напомним

Германия продолжит предоставлять социальную помощь беженцам из Украины, спасающимся от войны с россией, отвергая требования о сокращении выплат.